在星期二（9月22日）进行的爱知—名古屋亚运会女排决赛中，卫冕冠军中国队展现出极强的韧性，顶住东道主日本队在第三局的疯狂反扑，最终以大比分3比0横扫对手，成功实现亚运会三连冠。这也是中国女排队史上的第10枚亚运会金牌，同时为中国代表团斩获本届亚运会“三大球”项目的首金。

本场对决不仅是亚洲排坛最高水平的碰撞，更关乎两个代表团在三大球赛场上的分量。中国此役剑指十冠王，而日本则渴望打破长达48年的亚运金牌荒。面对此前在晋级路上未失一局、半决赛直落三局淘汰韩国的日本，中国在开局阶段展现出绝对的网口身高优势，通过针对性发球压低对方一传到位率，彻底破坏了日本的“小快灵”快变战术，干脆利落地连下两城。

第三局风云突变。半决赛同泰国鏖战五局才惊险逆转的中国，在体能上面临严峻考验。背水一战的日本在主场观众的声浪助威下展开凶猛反扑，凭借顽强的后排起球与两翼平拉开撕开防线，中段以13比9拉开差距。

陷入被动的中国在局末试图通过录像回放寻找转机。比分来到12比17时，中国申请挑战对手触网，慢镜头显示对方并无犯规动作；随后在12比18时，中国再次申请挑战日本队后排进攻踩线违例，回放显示进攻依然有效，中国接连两次挑战均告失败。

高压之下的中国女排，在吴梦洁与庄宇珊搭档攻防兼备，上演惊天逆转。全队在网口重新筑起铜墙铁壁，通过顽强的防守反击连续追分，逼得日本在19比15时紧急请求暂停。暂停归来后，势头不减的中国连得四分，一举将比分抹平至19比19平。吴梦洁更是火力全开，砍下25分，是全队的得分王。

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局末阶段双方陷入白热化争夺，中国女排在关键球的处理上更显沉着，最终以25比23拿下第三局，大比分3比0锁定胜局，为中国三大球代表团摘得极具份量的金牌。