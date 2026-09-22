新加坡三人男篮在星期二（9月22日）的爱知—名古屋亚运会取得一胜一负开局，在第一场小组赛憾负日本后，第二场以11分优势击败泰国。

对阵日本的比赛在新加坡时间傍晚开打。两队开局比分咬得很紧，但日本随后发挥内线优势，并以一记外线两分球拉开比分，在中局以11比8领先，不过暂停回来后新加坡连续得分，将比分追至13平。

关键时刻，日本外线两分再进，重获两分领先，而新加坡连续出现失误，在比赛还剩一分钟时以17比20落后。最后，日本前锋罗伊（Roy）以一记隔人暴扣终结比赛。

11分大胜泰国 狮城男篮报东运一箭之仇

输球后，我国男篮经过一小时的短暂调整，在当晚7时许迎战泰国。这也是两队继去年东运会决赛后再度交手，当时新加坡不敌泰国屈居亚军。

由于本届亚运的三人篮球限制参赛年龄为23岁以下，两队阵容与那场东运决赛大有不同，新加坡只有布莱克尼（Blakney）和钟镇宇两人留队，泰国则全员换血，不过比赛依旧看点十足。

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狮城选手上来就火力全开，中局以9比6领先，布莱克尼外线开炮得手，费扎尔（Faizal）更是贡献精彩盖帽。

布莱克尼（右白衣）手感火热，在对阵泰国的比赛四投四中，包括一记外线两分球。在三人篮球中，外线投射记为两分，其余得分为一分。（关俊威摄）

双方此后加强身体对抗，但22岁的新加坡队长钟镇宇站了出来，先顶着防守投进两分，又突破上篮得手。费扎尔随后也命中远投，将优势扩大到七分。

在落后局面下，泰国开始提速，而面对反扑，我国选手在身高不占优的情况下，连续在内线成功限制身高2米04的泰国中锋埃杰苏（Ejesu），并在还剩一分半钟时，将优势扩大到19比10，最终连得两分收下胜利。

我国队长钟镇宇（左）在身高不占优的情况下，依然顶着对方大中锋的防守得分，最终砍下全场最高的九分。（关俊威摄）

我国男女队第三场都将对阵韩国

根据亚运三人篮球赛制，在三场小组赛后排名小组第一的队伍直接晋级八强，小组第二和第三须打附加赛，胜者晋级。

而韩国男队在当天晚些时候以21比12击败日本后，以两连胜的战绩排在D组第一。日本和新加坡均取得一胜一负，但日本凭借对赛战绩排在第二，新加坡暂列第三，泰国则以两连败垫底。

我国男队将在星期三（23日）晚对阵韩国。值得一提的是，韩国成年队曾拿过三人男篮亚洲杯亚军，这支U23队伍也实力不俗。

我国男女队主帅拉西奇（前排红白衣）赛前就表示，这届亚运会新加坡无所畏惧，一方面要全力争胜，但就算被淘汰回家，下届还是会卷土重来。图为他现场观看新加坡男队对泰国的比赛。（关俊威摄）

而我国女队在星期一（21日）击败印度尼西亚后不敌泰国，目前同样以一胜一负的战绩排名小组第三，因对赛劣势落后战绩相同的泰国。接下来，我国女队将在星期三对阵两战全胜、排名榜首的韩国女队，面临不小考验。