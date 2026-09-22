新加坡乒乓球女队在星期二（9月22日）晚上举行的2026年爱知—名古屋亚运会团体复赛中以0比3败给韩国，未能更进一步冲击奖牌。但在上午的16强赛却以3比2力压今年世锦赛前八强香港队，时隔八年再跻身亚运会八强，已让主教练井浚泓非常满意。

鉴于曾尖最近的竞技状态不是太理想，井浚泓在这两场淘汰赛中均派出了由黎明映、陈昭沄和舒麟茜组成的年轻阵容，没想到却取得意外收获。

选削球手冲击香港战略奏效

井浚泓说：“我们这几名选手都没有和香港打过，但根据过去的经验，她们（香港）在打削球手方面稍微弱一些，所以我们就派出了昭沄，希望能从中寻找突破点，然后让明映去冲击他们的主力球员。

“现在看来是奏效了，我们打赢了一场下风球，所以我非常非常满意。”

陈昭沄是女团能晋级复赛最大功臣

上午的16强赛中，年纪最小的黎明映为我国打头阵，大比分以2比3惜败给香港17岁新星苏籽童。陈昭沄随后登场，对上世界排名比自己高出74位的香港“一姐”杜凯琹，爆冷以3比2获胜，将总比分扳为1比1。

接着上场的舒麟茜对上世界排名相近的香港对手吴咏琳，同样大战五局后以2比3惜败，但陈昭沄再次挺身而出，以3比0横扫苏籽童，为新加坡队续命。

黎明映压轴登场，同样表现抢眼，以3比1打败杜凯琹，将新加坡送入复赛。

井浚泓承认，陈昭沄无疑是球队能晋级八强的最大功臣，但另两名队员的表现也不错，舒麟茜从世界排名第11的韩国名将申裕斌手中拿下一局，黎明映不仅在对垒香港时为新加坡拿下决胜盘，还从韩国强敌朱芊曦身上刮走两分。

新加坡乒乓球女队上一次闯入亚运会团体八强是2018年，当时团队还是由冯天薇和于梦雨领衔，尚未改朝换代，但当年也一样被韩国队淘汰出局。

上届打到八强的新加坡男队，这次则以0比3不敌伊朗，止步16强。

团体赛结束后，新加坡乒乓球队星期三（23日）将开启单项赛的征程，冯耀恩／曾尖和郭勇／黎明映将出战混双32强赛。