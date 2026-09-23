（名古屋综合电）据韩国《月刊朝鲜》报道，两名参加爱知—名古屋亚运会的朝鲜代表团成员据报不愿返回朝鲜，并有意留在日本寻求政治庇护。

《月刊朝鲜》星期二（9月22日）引述一名据称与日本内阁情报调查室有关的消息人士报道，这两人是朝鲜约180人代表团的成员。他们已表达不愿返回朝鲜的意愿，并倾向在日本而非韩国寻求庇护，目前正探讨相关可能性。

基于人身安全与私隐考虑，报道没有透露两人的姓名、性别及在代表团中的身份，目前也不清楚他们是否已经正式提出庇护申请，以及有关行动最终是否会演变成叛逃。

《月刊朝鲜》称，相关消息来自一名与日本情报机构有关联、同时与亲平壤的在日朝鲜人总联合会有联系的消息人士。路透社星期二尝试联系日本政府寻求回应，但因日本适逢国定假日，相关说法目前尚未获得日本政府证实。

朝鲜此次派出约180名运动员和官员参加亚运会，其中包括体育相金日国。这也是朝鲜自1985年神户世界大学生运动会以来，时隔41年再次派出大规模代表团赴日本参加国际综合运动会。

由于日本针对朝鲜核武器及导弹计划实施制裁，原则上限制朝鲜公民入境，但此次允许朝鲜代表团以参加亚运会为由入境。