在星期三（9月23日）进行的爱知—名古屋亚运会游泳第四日预赛中，新加坡泳队晋级女子100米蛙泳、女子400米个人混合泳，以及男女4X100米混合泳接力三项决赛。

女子100米蝶泳和男子100米蝶泳曾是新加坡在东南亚运动会的夺金项目，不过本届亚运会，昔日主力不是缺席，就是没有报名参加这两个项目。首次征战亚运会的小将则未能跻身前10，止步预赛。

在晋级决赛项目中，陈俐在女子100米蛙泳游出1分09秒98，在25名选手中排名第九，顺利取得决赛资格。同场出战的郑嘉琦以1分13秒32排名第15，无缘决赛。

15岁的林以妍是新加坡泳队的“劳模”之一。她连续第四天参加预赛，且四次都成功晋级决赛。她在女子400米个人混合泳游出4分53秒63，刷新个人最佳成绩，在14名选手中排名第八，搭上决赛列车。

男女4X100米混合泳接力预赛中，李幸鸿、梁凝暄、陈永进和曾子怡以4分00秒58完成比赛，在七支队伍中排名第四，成功晋级星期三晚上的决赛。

女子100米蝶泳方面，杨宇欣游出1分01秒68，在21名选手中排名第14，无缘决赛。

男子100米蝶泳预赛中，亚洲纪录（50秒39）和亚运会纪录（51秒04）目前都由已退役的新加坡“蝶王”约瑟林保持。首次参加亚运会的我国小将叶彦希和李幸鸿出战这一项目，分别游出54秒73和55秒90，在24名选手中排名第17和第24，同样无缘决赛。

另外，林峻纬和阿尔迪出战男子200米自由泳，分别游出1分49秒59和1分49秒97，均未能晋级决赛。