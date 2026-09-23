新加坡射击队星期三（9月23日）在爱知县综合射击场参加女子10米气手枪个人赛资格赛，不过姐妹花郑琇鸿和郑琇忆无缘晋级决赛。

女子10米气手枪个人赛资格赛一共进行60发，郑琇鸿最终获得567环（第30名），而妹妹郑琇忆以一环之差（566分）排名第33位。

在资格赛打破资格赛大会纪录并暂居第一的是韩国选手秋佳垠，她以582环打破中国选手姜冉馨和赵楠保持的581环大会纪录。

姜冉馨则以580环位居资格赛第二。

上午进行的资格赛成绩同时计入团体赛排名。中国队三名选手（姜冉馨、姚千寻、沈奕瑶）的成绩相加后，以总成绩1735环位居首位，锁定女子10米气手枪团体金牌。

由于新加坡仅有两名选手参赛，未达到团体赛所需的三人阵容，因此没有参加团体赛。

韩国队和越南队分别以1730环和1719环获得射击女子10米气手枪团体赛的银牌和铜牌。

资格赛排名前八的运动员将晋级下午的决赛，由于中国有三名运动员位列前八，根据比赛规则只允许两个同协会的运动员晋级，因此队内第三的姚千寻无缘角逐个人赛决赛。