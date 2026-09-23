采访过了这么多体育比赛，我星期三（9月23日）在爱知—名古屋亚运会第一次现场采访了电子竞技赛事，算是解锁新经历。

这次亚运会一共设立了11枚电竞金牌，但比赛的游戏其实多达14个，因为《街头霸王6》（Street Fighter 6）、《铁拳8》（Tekken 8）和《拳皇15》（The King of Fighters XV）这三个游戏合一，作为团体赛颁发一枚金牌。

新加坡也参加三个游戏，分别是赛车游戏《跑车浪漫旅7》（Gran Turismo 7，简称GT7）、团队策略对战游戏《宝可梦大集结》（Pokemon Unite）和类似方块消除游戏Tetris的气泡消除游戏《魔法气泡冠军赛》（Puyo Puyo Champions）。三种游戏一共八人参赛，阵容比三年前在杭州亚运会电竞首次成为正式项目时的一人强大了许多。

新加坡选手阿里夫在决赛中出场。（陈明耀摄）

Gran Turismo是童年回忆

这几个我国参加的游戏中，我对GT7还算比较熟悉，不仅是因为小时候曾玩过较旧的GT系列，也因为十多年前，热爱赛车游戏的弟弟曾在一场社区GT车赛拿到冠军，为家里赢得了一台崭新的PlayStation 2游戏机，而印象深刻。

当时的游戏价格还不如现在这么高昂，还是使用游戏光碟的时代，必须小心保护光碟避免刮痕，也担心游戏玩太久机器会过热。我和两个弟弟经常玩到被父母叮嘱休息吃饭，“小心近视加深”这句话听了很多次，即使到如今成年了还是会听到，只是媒介从以往的游戏和电视，变成了现在的电脑和手机屏幕。

近视度数的确是增加了不少，但随着年龄渐长度数已经稳定。成年后玩游戏的时间也变少了，但同时电竞正在蓬勃发展，不止有世界大赛，也成为综合型运动会的正式项目。

GT7电竞赛规则严谨 横冲直撞要罚时

选手们都会戴着耳机开车，避免干扰。不过据新加坡选手阿里夫（出现在屏幕上）说，他偶尔还是能听到现场观众发出的惊呼声。（新加坡高水平体育管理机构提供）

小时候在赛车游戏中横冲直撞，赛车基本都能继续行驶，但在现场看亚运GT比赛可不一样，就如世界一级方程式赛车（F1）一样，如果违规阻挡、碰撞等，赛会也会调查，并对涉事车手进行追加罚秒。

选手们比赛中使用的不是游戏手柄，而是具有方向盘、油门、刹车等的赛车模拟器。用模拟器玩赛车游戏我没试过，不过弟弟倒是购买了一台放在家，印象中最近他不常用，不过以往看他玩，也是有模有样。

车手们聚精会神地比赛，坐者左二为新加坡选手阿里夫。（新加坡高水平体育管理机构提供）

我玩的游戏不多，赛车还不是最常玩的，更常玩的是足球，主要是前称FIFA的系列，现名为EA Sports FC。不过，这个项目不在这次亚运会阵容中，因为赛会采用的是日本游戏大厂科乐美（Konami）的eFootball系列。

虽然最近都没时间玩游戏，但我心里的小角落时不时还是藏着要在足球游戏中有所成就的“美梦”。只是技不如人，要成为出色的电竞选手和其他运动项目一样，也要投入大量的资源和时间。恰好这个星期五（25日）的最新年度EA Sports FC 27就要推出，亚运会结束后要好好考虑看看要不要入手。