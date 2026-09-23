新加坡队上周在第二届FAI亚洲室内跳伞锦标赛中收获丰硕，斩获五金四银二铜共计11枚奖牌，其中包括三次包揽冠亚军的佳绩以及一项新的世界纪录。

本届锦标赛于9月17日至20日在印度尼西亚茂物进行。新加坡选手在个人自由式公开赛、个人竞速公开赛和双人动态飞行三个项目包揽金银牌。

其中，17岁的傅艺玲表现最抢眼，成为本届赛事获得奖牌最多的新加坡选手。她在青少年个人竞速、双人动态飞行和四人动态飞行三个项目夺金，并在四人垂直造型跳伞项目摘得铜牌，参加的四个项目全部站上领奖台。

傅艺玲曾在第五届FAI室内跳伞世锦赛获得青少年个人竞速银牌，同时也是这个项目的世界纪录保持者。她说：“作为现世界纪录保持者，难免会背负一些期望，但我在比赛时尽量不去想这些，并只专注于每一轮比赛，按自己擅长的方式去飞。”

在双人动态飞行项目中，傅艺玲与姐姐傅诗玲组成的新加坡一队，成功击败李明恩与许敏代表的新加坡二队夺冠，实现从上届赛事银牌到本届金牌的突破。

傅氏姐妹花（中间两人）携手出击，夺下双人动态飞行金牌。（梁庆勇提供）

李鸿界突破20秒大关

本届锦标赛还见证新加坡选手创下19.411秒的个人竞速世界纪录，李鸿界也因此成为首位在正式比赛轮次中突破20秒大关的运动员。

李鸿界还成功在个人自由式项目中，击败傅诗玲蝉联这个项目的冠军。他曾在2024年澳门举行的首届亚锦赛夺得个人自由式金牌，如今再次夺冠，也让李鸿界成为该项目首位成功卫冕的选手。

他说：“在澳门赢得首个冠军，意味着诞生一名亚洲冠军；而此次能在这里成功卫冕，感觉更是特别，尤其是考虑到傅诗玲这次也参赛了。她曾指导过我，与她同场竞技无疑带来一定的压力，但也让这次夺冠更具意义。”

李鸿界（中）不仅打破个人竞速世界纪录，还成功卫冕个人自由式公开赛冠军。（梁庆勇提供）

不过，李鸿界在个人竞速赛败给迎来首秀的同胞李明恩，让队友成为这个新设项目的首位亚洲冠军。李明恩在预赛中排名第一，并在决赛连续两轮击败李鸿界夺得金牌。

22岁的李明恩说：“这是我参加的第一场比赛，我知道自己需要证明实力，所以不想采取保守策略。我决定冒险尝试更贴近中心的飞行路线，并相信自己能保持好编队姿态。最终这招奏效了。”

首设立四人动态飞行赛

四人动态飞行则是本届赛事首次设立的项目，这项赛事要求四名飞行员以每小时275公里以上的速度协同完成动作。本届有来自韩国和印尼的新队伍参赛，但最终由傅诗玲、李鸿界、傅艺玲和朱昱璇组成的新加坡队夺冠。

值得一提的是，朱昱璇因工作无法参加赛前最后阶段的合练，直到比赛前一晚才抵达印尼，隔天清晨便直接参赛。她说，队员长期共同训练，对彼此的飞行风格已有充分了解，因此即使缺席最后备战阶段，也能够迅速融入团队。