新加坡击剑女将黄颉歆星期三（9月23日）在爱知—名古屋亚运会连克上届奖牌得主，晋级女子花剑个人赛闯入半决赛，确定为我国再添奖牌。

黄颉歆在上午开始的小组循环赛排名第14，接着在32强以15比2轻取菲律宾选手贾娜·阿丽莎·卡坦坦（Janna Allysah Catantan）。

虽然在小组循环赛排名不靠前，在16强对阵上届个人和团体赛冠军黄芊芊，但黄颉歆拿出上佳表现，以12比10胜出，让后者卫冕失败。

黄颉歆（左）打败陈诺思，将为新加坡摘下本届第二枚亚运奖牌。（关俊威摄）

来到八强她再接再厉，以15比6战胜上届铜牌得主、香港的陈诺思，继星期二（22日）拿到历史性女子重剑银牌的可丽雅之后，为我国再添一牌。击剑项目不设铜牌战，因此晋级半决赛就至少锁定铜牌。

她将在新加坡时间约下午3时40分再对上届奖牌得主，在杭州亚运会为日本拿到银牌的上野优佳。

阿米塔（左）在最后关头被波莉娜·沃洛布耶娃逆转，无缘八强。（关俊威摄）

黄颉歆的队友、曾在2018年亚运会同一项目为新加坡拿下历史性铜牌的阿米塔这次止步16强。她在14比12领先的情况下痛失好局，被乌兹别克斯坦选手波莉娜·沃洛布耶娃（Polina Volobueva）连得三分逆转。

在阿米塔14比12领先时发生插曲，她和波莉娜都主张自己拿到下一分，但裁判将这一分判给波莉娜。后者过后一鼓作气，以15比14获胜，阿米塔则遗憾出局。