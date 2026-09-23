（名古屋综合电） 曾经为了追求体育梦想而不得不伪装成男性训练的阿富汗女脚踏车运动员法里巴·哈希米（Fariba Hashimi），在星期二（9月22日）举行的爱知—名古屋亚运会上荣获一枚银牌。她希望借这枚宝贵的奖牌鼓励更多在塔利班政权下被剥夺自由的阿富汗女性，勇敢站出来追梦。

目前居住在意大利、代表祖国阿富汗参赛的法里巴，在名古屋举行的女子公路脚踏车赛中发挥出色，以微小差距落后于中国选手郭莉摘得银牌。香港选手梁颖仪排名第三获铜牌。赛后，现年23岁的她形容这一胜利“非常特别”。

法里巴追逐脚踏车梦想一路走来步步艰辛，她青少年时期与同为职业脚踏车手的姐姐尤尔杜兹（Yulduz）在训练时，遭到路人扔石头攻击。为了不受骚扰地训练，她也被迫穿上男装乔装成男性。

法里巴在回忆这些经历时说：“我现在的感受无法用言语表达。我出生在一个女性若有梦想就会受到攻击的国家，但我真的很开心自己勇敢抗争过。我希望下一代能够来到这里，毫无畏惧地代表自己的国家。”

塔利班政权于2021年重新掌权后，实施一系列限制妇女接受教育和参与公共生活的规定，其中也包括禁止女性参与体育运动。来自阿富汗北部法里亚布省的法里巴在塔利班接管后逃离祖国，她说：“他们剥夺我们的自由，剥夺我们的一切。

“这枚银牌可以展现阿富汗女性极大的韧性，我真的很开心。我知道自己并不孤单，在我身后还有来自许多国家、怀揣着同样梦想的数百万女性与我站在一起。”

在意大利前世界冠军亚历山德拉·卡佩洛托（Alessandra Cappellotto）的帮助下逃离阿富汗后，法里巴迁居至意大利训练与生活。两年前，她曾与姐姐一同参加巴黎奥运会，如今她已将目光投向2028年洛杉矶奥运会。“我永不放弃，希望我们在洛杉矶能再次书写无限可能。”

值得一提的是，法里巴在赛后特别表达对日本队的感谢。由于条件匮乏，她本次参赛几乎是单枪匹马。“我来到这里没有技师，也没有充足的准备。我们只带了一名来自国家总会的工作人员，他只负责开车载我们。我们必须自己修车，我自己当自己的技师，自己洗车。真的很感谢日本队，他们对我非常友善，帮我修好赛车。”