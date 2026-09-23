尽管韩国星期三（9月23日）凭借安洗莹在爱知—名古屋亚运会羽毛球女子团体赛半决赛中取得首分，但最终以1比3败给整体实力更平衡、表现更稳定的日本队，无缘两连冠。

首场女单赛事由现世界第一的安洗莹对垒世界第三的山口茜，此前已36次交手的两人对彼此并不陌生。作为打败过安洗莹最多次的选手，山口茜在以9比21丢失首局后，迅速调整状态以21比18扳回一城，但最终还是以11比21败下阵来。

山口茜顽强的斗志也激励到其他队友，紧接着登场的世界第三女双福岛由纪／松本麻佑，以21比15及21比19战胜排名第二的白荷娜／李绍希，将总比分扳成1比1。

日本第二单打宫崎友花乘胜追击，仅耗时40分钟便以21比15及21比14击败沈有振；加上女双岩永铃／中西贵映以22比20及21比16战胜郑娜银／金慧贞，让日本队最终以3比1逆转韩国晋级决赛，将与中国争夺金牌。

由于本届亚运会羽毛球女团赛没有设铜牌战，韩国将与印度尼西亚并列获得铜牌。

中国时隔12年冲击金牌

另一边厢，中国羽毛球女队在不失一局的情况下，以3比0横扫印尼强势晋级决赛。

从1974年德黑兰亚运会首次登顶起，中国女队已先后两次完成五连冠，累计10次捧起亚运会女团冠军奖杯，但最近两届都无缘冠军。这将是中国自2014年仁川亚运会夺冠后，时隔12年再次向羽毛球女团金牌发起冲击。

首盘单打比赛，世界排名第二的王祉怡次局局末把握住关键分，以21比15及22比20力压世界排名第六的普特里·库苏马·瓦尔达尼（Putri Kusuma Wardani），为中国队旗开得胜。

随后上场的女双世界第一刘圣书／谭宁延续强势表现，以21比15及21比18击败世界排名第九的印尼组合，让中国队再下一城。

来到第三场，面对首次交手的慕蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔莎莉（Mutiara Ayu Puspitasari），前世界冠军陈雨菲没有给对手太多机会，以21比15及21比12锁定胜局。