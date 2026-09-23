新加坡女队在爱知—名古屋亚运会三人篮球小组赛最后一轮以13比22不敌韩国，只能以一胜两负排在D组第三，须通过附加赛争取八强名额。

这场比赛新加坡时间星期三（9月23日）11时开打，我国女篮派出黎可盈、朱欣怡、林丽佳、郑紫心的四人组合。林丽佳开局就命中远投，而韩国选手错失第一投后连续进球，中局以10比8领先。

此后双方交替得分，但新加坡队在进入最后三分钟时手感下降，韩国则连续进球拉开比分差距，到了比赛最后一分半阶段以17比12领先，最终以一记远投终结比赛。

按照亚运三人篮球规则，三场小组赛后，四个小组排名第一的队伍直接晋级八强，小组第二第三得进入星期四（24日）的附加赛，争取余下四个复赛名额。附加赛采用交叉对阵赛制，我国女篮将对阵A组第二名，大概率在哈萨克斯坦和斯里兰卡之间产生。

此外，我国男篮则将在新加坡时间星期三晚上7时许挑战小组榜首韩国，面临不小考验。万一落败，男队也将落入附加赛，对手将是A组的蒙古或哈萨克斯坦。