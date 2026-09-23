（名古屋法新电）朝鲜名将李圣琴星期三（9月23日）在爱知—名古屋亚运会女子举重49公斤级比赛中三次打破世界纪录，不仅为朝鲜代表团斩获本届亚运会的首枚金牌，更跻身仅有四人的亚运举重“三冠王”传奇殿堂。

李圣琴在率先进行的抓举环节中试举94公斤成功，将原93公斤的世界纪录提升1公斤。她随后在挺举环节再展示刚猛姿态，先是举起116公斤打破115公斤的原世界纪录，紧接着又将121公斤推举过头，两次改写挺举世界纪录。最终，她以215公斤的总成绩将原世界纪录大幅提高7公斤。

凭借这场统治级表现，李圣琴成为亚运会历史上第四位、同时也是首名实现三连冠霸业的女子举重选手。在她之前，仅有伊朗的穆罕默德·纳西里（Mohammad Nassiri，1966-1974）、韩国的金泰铉（1990-1998），以及伊朗的贝赫达德·萨利米（Behdad Salimi，2010-2018）曾达成这一成就。亚运会举重史上至今尚无人实现过四连冠。

这场比赛的其他选手方面，2021年东京奥运会银牌得主、印度名将米拉拜·查努（Mirabai Chanu）在经历前两次的失利后，第三次出战亚运终于如愿收获奖牌。她凭借抓举87公斤、挺举111公斤，以198公斤的总成绩摘得银牌；印度尼西亚选手戴安娜·特里·维佳雅娜（Diana Tri Wijayana）则以抓举88公斤、挺举103公斤，总成绩191公斤斩获铜牌。