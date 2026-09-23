八年前开始成为专业电竞赛车手，到如今站上爱知—名古屋亚运会电子竞技舞台，新加坡28岁选手阿里夫星期三（9月23日）在赛车游戏《跑车浪漫旅 7》（Gran Turismo 7，简称GT7）取得第六名。他说，这次参赛经验对他来说非常不同，也希望借助这次契机，壮大我国的模拟赛车阵营，向最后夺冠的马来西亚看齐。

本届亚运会电竞项目共设11枚金牌，GT7是最先决出优胜者的项目。游戏在PlayStation 5平台举行，选手使用模拟器开车。在星期二（22日）进行了计时排位赛后，15名选手在星期三上午分成两组，在爱知县国际展示场参加半决赛，每组前四晋级决赛。

GT7赛事规定所有选手选择同一辆赛车比拼，不过可自行选择使用的轮胎。图为印有新加坡国旗的阿里夫赛车出现在大屏幕上。（新加坡高水平体育管理机构提供）

决赛则分三轮举行，按照排名给予积分，其中最后一轮分数加倍。阿里夫在第一轮于八名选手之中取得第七，第二轮拿到第四，最后一轮则在长时间排名第二的情况下在尾声被超越，名列第五，最终积15分拿到第六。

马来西亚的塔兹伊兹林则在前两场决赛都排第二后，最后一场从一开始就取得领先，最终以36分压倒性夺冠，拿下马国代表团第二金。沙特阿拉伯的阿尔法来（Alfaleh）及韩国的金永赞（译音）同积25分，不过前者在最后一轮排名靠前，拿到银牌，金永赞得铜。

塔兹伊兹林在拿下金牌后感触良多地擦拭眼泪。（关俊威摄）

阿里夫：盼启发更多本地电竞赛车人才

对于自己的亚运会首秀，阿里夫说：“非常有趣的经历，对我们来说这是综合型运动会首次有电竞赛车，作为第一人感觉很酷。

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“作为大赛，所有一切安排都必须非常严格和严谨，所以这让我有点吓了一跳，有很多规矩。但有了这次经验，我知道未来可以预期到什么。”

八名选手在台上一字排开，在三轮决赛争夺三甲位置。（新加坡高水平体育管理机构提供）

不过，在第一场决赛开始前，阿里夫的驾驶盘灯不亮，导致他必须更换模拟器，尽管踏板的感觉和角度已经不一样，但他称这并不影响自己的成绩。

有了这次的经验，他希望启发更多新加坡孩童和成人投入模拟器赛车，培育更多人才。

他说：“就好像马来西亚一样，他们有如此多的支持，他们过去四个月有四名车手每天训练，还请来法国的世界最强选手当他们的教练。这是他们投入的程度，也拿到了相应的金牌成绩。

“我希望在新加坡，我们也能向他们看齐，因为要拿到奖牌，这是我们需要付出的努力。”

阿里夫在第三场决赛中一度高居第二，可惜在临尾被接连超越，拿到第五，总成绩为第六。（关俊威摄）

马国eFootball摘银 伊朗夺冠

阿里夫在2018年正式成为电竞选手，目前是新加坡电竞队Team Flash的一员，也是他们的实习生，协助处理一些商业相关的业务。他也拥有自己的活动公司，在新加坡举办赛车模拟器相关活动。

新加坡将在10月3日于金沙剧院举办Gran Turismo世界系列赛，到时阿里夫将参加表演赛。

马来西亚不止在GT7拿到金牌，也闯入了同日晚上足球游戏eFootball的决赛，但他们的两人团队在首回合以2比1拿下手机平台决赛的情况下，次回合于电脑平台0比3输给伊朗，总成绩2比4落败，无缘再夺金牌。