（马德里法新电）西班牙本周将迎来世界杯夺冠后的首次亮相，主帅德拉富恩特（De la Fuente）不希望看到球队因昔日荣誉而懈怠，而是继续精进自己。

尽管“斗牛士军团”已在2024年称霸欧洲，并于今夏的美加墨世界杯问鼎世界之巅，但他们仍希望在星期天（9月27日）的欧洲国家联赛迎战英格兰时，可以更进一步。

德拉富恩特指出，早在7月于新泽西击败阿根廷赢得世界杯决赛胜利后，他就已经开始展望未来。“就在夺冠的两三分钟后，有球员走过来问我：‘我们接下来还要赢什么？’我的答案是对阵英格兰的欧国联。”

这位65岁的主帅在星期一（21日）与西班牙足总签署了续约合同，将执教球队至2032年。他说：“这支球队永不停歇。世界杯冠军还不够，我们必须做得更好。我们已取得的成就，并不足以保证赢得下一场比赛。”

西班牙的下一个重大目标是2028年欧锦赛，届时他们有机会复刻那支曾连夺2008年欧锦赛、2010年世界杯和2012年欧锦赛冠军的传奇西班牙队辉煌。不过，德拉富恩特坦言，要重现那样的壮举绝非易事。

他强调：“在现实中，赢球非常艰难，而且输球的队伍远多于赢球的队伍。至于在冠军荣誉上重现昔日辉煌，我们会努力让球队处于具备争冠实力的位置。如今，我们已成为众矢之的。这是一种额外的动力。”

西班牙大名单出现新面孔

世界杯深受伤病困扰的亚马尔，本赛季在巴塞罗那逐渐找回状态。（法新社）

德拉富恩特为即将到来的欧国联，征召了一套与世界杯时期相似的阵容。在巴塞罗那（Barcelona）找回状态的亚马尔（Yamal）与罗德里（Rodri）依然是球队的核心人物，两人也都是金球奖的有力竞争者。

不过，阵容的其他位置也有一些变动。此前因脚伤缺席世界杯的巴塞中场费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）回归，皇家马德里（Real Madrid）后卫赫伊森（Huijsen）也再次获得征召。

巴塞门将乔安·加西亚（Joan Garcia）的伤病给了国际米兰（Inter Milan）门将何塞普·马丁内斯（Josep Martinez）机会。而21岁小将伊万·弗雷斯内达（Ivan Fresneda）则在托特纳姆（Tottenham）后卫波罗（Porro）受伤后，被列为替补人选紧急入队。

德拉富恩特说：“对于那些赢得了一切荣誉的球员，怎么可能不保持阵容的延续性呢？但这并不意味着我们不会给那些渴望进入国家队的新人机会。”

在欧国联比赛期间，以及备战2028年欧锦赛的过程中，包括前锋在内的多个位置将面临激烈的队内竞争，这对德拉富恩特而言是理想的局面。他认为，尽管西班牙已荣誉满身，但良性竞争有助营造有利于球队进化的良好环境。