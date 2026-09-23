在星期三（9月23日）的爱知—名古屋亚运会竞技体操男子团体决赛中，中国队顶住东道主日本队的主场反扑，以总成绩259.095分、仅1.269分的微弱优势险胜斩获257.826分的日本队，成功实现亚运男团三连冠。中华台北队则收获铜牌。

本届亚运会男团决赛在名古屋综合体育馆上演巅峰对决。决赛采用“533”赛制（每队五名选手，每个小项三人上场，三人成绩全部计入总分），容错率极低，中日两强自始至终紧咬比分。

日本队由奥运双冠王桥本大辉和冈慎之助联袂领衔，誓要借主场之利夺回失去两届的团体金牌。然而，背部伤势未愈的冈慎之助不得不降低成套动作难度，在鞍马更出现落马重大失误。尽管桥本大辉在鞍马和跳马表现稳健，频频带起全场欢呼，但中国队在强项吊环和双杠上打出关键反击。其中，双杠名将邹敬园在倒数第二项祭出高难度成套动作，斩获15.400分的高分，帮助中国队带着1.924分的优势进入最后一项单杠决战。

在决定胜负的单杠环节，中国选手孙炜虽不慎脱手掉杠，但随后背水一战的冈慎之助同样出现严重抓杠失误重摔在垫上，仅获得12.966分。压轴登场的个人全能金牌得主张博恒顶住压力，干净利落地完成整套动作，拿到14.200分，彻底终结了比赛悬念。最终，由张博恒、邹敬园、兰星宇、孙炜和田昊组成的中国队顺利将金牌收入囊中，日本队则连续三届屈居亚军。这也是张博恒在本届赛会进账的个人第二枚金牌。

狮城男团决赛得第八 虽垫底但超额完成目标

在星期三中午举行的男团决赛中，历来首次跻身亚运团体决赛的新加坡男队同样登场，完成了所有六个轮次的角逐。

由20岁队长潘安胜、18岁的陈宥安、阿卜杜拉（Abdul Barr，19岁）、佩菲安科（Pefianco，17岁），以及顶替受伤队友罗家乐出战的20岁新人江健竹组成的新加坡队，最终以200.928的总分在八支决赛队伍中名列第八。

尽管在决赛八队中垫底，但对于这支平均年龄不足20岁的年轻队伍而言，已超额完成了赛前定下的目标。

主教练阿兹拉（Azra）在出征前曾透露，若能在亚洲群雄逐鹿的亚运赛场上将名次提升一位至第九，便已是一大突破。如今五名小将不仅挺进决赛前八，更与中日两支世界顶级劲旅同场竞技，积累了无比宝贵的实战历练，也为韩籍教练朴志勇立下的“2028年奥运十年计划”迈出了坚实的一步。

女子团体决赛在星期三傍晚6时拉开序幕。