总奖金达120万美元（约154万新元）的WTA500新加坡网球公开赛，星期三（9月23日）在加冷网球中心进入第三个比赛日。

在中央球场率先登场的女单16强焦点战中，赛会五号种子玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）展现强大统治力。面对乌克兰球员奥列克桑德拉·奥利尼科娃（Oleksandra Oliynykova），玛雅从开局便凭借刁钻的落点调动与底线防反完全压制对手。

首盘比赛，奥列克桑德拉失误频频，发球局屡遭破发，玛雅未送出任何破发点，以6比0送出“鸭蛋”先下一城。次盘奥列克桑德拉虽保下一局，但状态火热的玛雅未留任何翻盘余地，凭借高节奏衔接以6比1锁定胜局。整场较量仅耗时59分钟，玛雅便以直落两盘强势晋级女单八强。

晚间时段的单打焦点战中，持外卡参赛的赛会六号种子、加拿大名将莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）以6比4、6比3直落两盘击败美国重炮手阿莉西娅·帕克斯（Alycia Parks），奋战1小时30分后终于如愿搭上八强末班车。

葛蓝乔安娜谢淑薇击败二号种子挺进八强

双打赛场则爆出冷门。中华台北组合葛蓝乔安娜（Joanna Garland）联袂双打名将谢淑薇，在中央球场鏖战1小时27分钟，以6比2、7比6（5）爆冷击败赛会二号种子、斯洛伐克球员泰雷扎·米哈里科娃（Tereza Mihalikova）与英国球员奥利维亚·尼科尔斯（Olivia Nicholls），挺进八强。

在另两场双打较量中，俄罗斯搭档索菲娅·兰谢列（Sofya Lansere）／塔季扬娜·普罗佐罗娃（Tatiana Prozorova）打满三盘，在抢十决胜中以10比5险胜艾克里／格利森组合晋级；中国女将冯硕携手法国搭档埃斯特尔·卡西诺（Estelle Cascino），则以6比7（3）、1比6不敌科斯图拉／吉布森组合，遗憾止步首轮。

本地球员方面，两名获颁单打资格赛外卡的新加坡女将承思（Eva Marie Desvignes）与黄凯宁早前双双止步资格赛首轮，无缘跻身正赛签表。不过，两人并未停下脚步，她们已转战同在加冷网球中心开打的新加坡网球邀请杯（Singapore Tennis Invitational Cup，9月23日至26日），继续通过主场高对抗练兵累积经验。