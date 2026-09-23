新加坡三人男篮在星期三（9月23日）的爱知—名古屋亚运会最后一轮小组赛以14比19不敌韩国，与稍早不敌韩国女队的我国三人女篮一样，须通过附加赛来争取八强名额。

面对刚参加过U23三人男篮世界杯的韩国，我国男篮开局侵略性十足，队长钟镇宇上来就在外线弧顶命中空心两分，韩国则连续通过上篮扳平比分。

比赛弥漫着火药味，刚进行不到四分钟，两队就各领到四次犯规。不过，韩国的三角防守战术更加有效，让我国球员几乎没有出手空间。在进攻端，韩国也命中远投，将比分拉开至9比5。

眼看韩国起势，我国连中两记两分抹平分差，但韩国强投两分再中，在比赛还有不到三分钟时，以14比11领先。此时钟镇宇再进两分，将分差缩小至一分。

只可惜新加坡队最后时刻失误增多，加上篮板球存在明显劣势，韩国最终以19比14赢下比赛，以三连胜的战绩排在D组榜首晋级。

谈到这场比赛，我国男女队主帅拉西奇（Rasic）向《联合早报》指出，比赛的转折点出现在对方16比13领先的时候。他说，当时对方出现犯规但裁判没有吹罚，新加坡错失了缩小分差的机会。

“如果那个球判罚了犯规，比赛的最终结果可能会不一样。之后对手也出现了类似情况，但裁判却判了犯规。不过，这就是三人篮球，比赛节奏非常快，很多事情都会在瞬间发生。”

我国男队附加赛对蒙古 女队对哈萨克斯坦

本届亚运，男女赛场各有四组、16队参加小组赛。在三场小组赛后，排名各组第一的四队率先锁定八强名额，而各组第二、第三名须通过附加赛来争取八强门票。

在同组的日本以21比19力克泰国后，新加坡排名D组第三，在星期四（24日）下午的附加赛挑战A组第二、上届季军蒙古，而日本将对阵哈萨克斯坦。

拉西奇说，蒙古是三人篮球强队，但新加坡会做好准备。“他们的投篮能力很强，而且在进攻篮板方面非常积极、很有侵略性。我们需要保持纪律性，并专注于今晚（星期三晚）准备好的比赛细节。”

三人女篮方面，我国女队当日早些时候以13比22不敌韩国女队，最终以D组第三的成绩结束小组赛，须在星期四下午的附加赛对阵A组第二的哈萨克斯坦。

韩国以三战全胜的战绩排名D组第一晋级，而泰国以17比4大胜印度尼西亚，锁定小组第二，在附加赛对阵斯里兰卡。