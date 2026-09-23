在星期三（9月23日）晚进行的爱知—名古屋亚运会竞技体操女子团体决赛中，中国队凭借在高低杠与平衡木两个传统强项上的绝对优势，力压东道主日本队夺得金牌，自1974年首次参赛以来，达成了该项目的亚运14连冠。

由柯沁沁、张清颖、邱祺缘、张怡涵与杜思雨组成的中国队，五名队员本届均是首次踏上亚运会赛场。尽管在当晚的比赛中接连出现起伏与大失误，全队依然依靠雄厚的整体实力锁定胜局。

女子团体赛涵盖跳马、高低杠、平衡木与自由操四个单项。从中日两队的实力版图来看，主场作战的日本队在跳马和自由操两项稍占上风，而中国队在高低杠与平衡木则拥有顶尖的世界级难度与上限。

决赛过程中，虽然柯沁沁在跳马落地时出现跨大步的明显失误，高低杠世界冠军邱祺缘也在自己的王牌项目发生意外掉杠，但中国队凭借极高的动作难度和成套质量顶住压力，在高低杠与平衡木单项上分别净胜日本队2.699分和2.434分。

带着超过5分的巨大领先优势进入最后一轮自由操，中国女队以总分166.462彻底终结了比赛悬念，日本队虽然拼得165.362分，但仍回天乏力。

狮城女团列第八 积累大赛实战经验

同场竞技的新加坡女队也在当天的团体决赛中登场。由陈盈璇、叶祎琳、洪慨佳、吴紫溪，以及叶恩琳出战的狮城队，最终以143.329的总成绩位列第八名。

面对全亚洲最高水平的竞争，这批年轻的选手们在四项比拼中稳定发挥，完成了全套动作。继男子团队首度闯入团体决赛后，新加坡女队在名古屋赛场的亮相，也为队伍积累了宝贵的大型综合性运动会实战历练。