虽说男子与女子半程马拉松已于星期三（9月23日）展开，但在爱知—名古屋亚运会田径主赛场——名古屋市瑞穗公园田径场举行的各项赛事，星期四（24日）才正式掀开战幔，包括新加坡短跑女王珊蒂在内的各大好手将轮番登场，争夺亚洲最高荣誉。

珊蒂在三年前的杭州亚运会上锋芒毕露，在200米以23秒03封后，终结新加坡田径队自1974年以来的金牌荒，100米也抢下一枚银牌，本届能否继续“穿金戴银”，令人关注。

2023年无疑是珊蒂生涯最高光时刻，她在杭州亚运会带回两枚奖牌前，已于柬埔寨东运会和曼谷田径亚锦赛上包揽短跑双金。当时她在100米跑出的11秒20是她的个人最佳成绩，也是全国纪录。之后，她马不停蹄征战世锦赛，也以创全国纪录的22秒57，成为第一个闯进200米半决赛的新加坡人，并直接获得巴黎奥运会的入场券。

和三年前相比，珊蒂在本届亚运会前显得相对“低调”，但实际上，她两个月前在格拉斯哥共运会的100米和200米都创造了赛季最佳成绩，100米的11秒24只差她的全国纪录0.04秒。

在共运会结束之后，珊蒂先后参加了在英国、波兰和阿曼举行的田径赛，并在这三站赛事的200米项目均登上领奖台。其中，她在阿曼站跑出22秒78，再次刷新赛季最佳成绩，同时也是今年亚洲女子200米的最快成绩。

珊蒂的教练库尼亚当时就在其IG限时动态上写道：“目标是创造历史，卫冕亚运会200米冠军，一个从未有任何亚洲运动员能完成的任务。”

珊蒂的教练库尼亚在她创造了22秒78的200米赛季最佳成绩后，在IG上“昭告天下”，珊蒂接下来的目标是力争成为亚运会史上卫冕女子200米的第一人。（取自库尼亚IG）

他在接受《联合早报》的访问时也强调了这一点说：“亚运会女子200米从来无人能实现卫冕，意味着她（珊蒂）能够创造历史，而她已经准备好接受这个挑战。”

中国小将陈妤颉在上个月的全国田径锦标的女子100米项目中，跑出亮眼的11秒08，去年也在亚锦赛200米决赛中以0.01秒的优势力压珊蒂夺冠。（互联网）

中国小将陈妤颉是珊蒂最大威胁

不过，在去年5月举行的亚锦赛上，珊蒂却在这个项目中以0.01秒的微差败给中国17岁新星陈妤颉，宣告卫冕失败。此外，日本的井户·阿比盖尔·风果和陈妤颉本赛季所创造的最快成绩22秒81和22秒84，也和珊蒂的今年最快成绩相差不远。

100米方面，珊蒂则预计将面临严峻挑战，今年有四名选手的成绩比她快，其中就包括上个月在中国田径锦标赛上跑出亮眼的11秒08的陈妤颉，但库尼亚依然有信心爱徒能够继续站上领奖台。

男子短跑方面，焦点无疑在年仅20岁的泰国好手普里布勒·汶颂（Puripol Boonson）身上，因为这名泰国小将三年前就已在杭州亚运会上以微弱劣势收下100米银牌。

他不仅是东南亚首名突破10秒大关的男飞人，今年更在100米和200米分别跑出9秒99和20秒03，双双跻身亚洲前列。

日本名将北口榛花是巴黎奥运会的女子标枪金牌得主，她不久前也刚在世界田径终极锦标赛上创造了68米92的个人最佳成绩。（路透社）

标枪女将上演中日对决 严子怡挑战北口榛花

田赛方面，中国18岁女子标枪选手严子怡挑战2024年巴黎奥运会金牌得主——日本名将北口榛花的比赛也极具看头。

严子怡在2026年世界田联钻石联赛总决赛中逆转夺冠，以赛季五战全胜登顶世界第一，成为该项目历史上最年轻的年度总冠军，今年还投出了71米74的亚洲纪录，比北口榛花不久前在世界田径终极锦标赛创造的68米92个人最佳成绩还远。

在本地健儿方面，除了珊蒂之外，短跑男运动员马克·路易斯和长跑女将李瑛粧也值得关注。

马克·路易斯在上届亚运会男子100米半决赛中，以10秒27打破了尘封22年的全国纪录。在两个月前的共运会上，他在100米和200米跑出的10秒38及20秒97，都是赛季最佳成绩。

李瑛粧则是我国七项女子长跑全国纪录保持者，并且在近两年频频刷新全国纪录。本届是她的亚运首秀，她将挑战1万米项目。虽说她即使跑出36分15秒67的个人最佳成绩也难以夺牌，但相信她将竭力再刷新全国纪录。