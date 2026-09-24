这是林香杞第五次参加亚运会，在第四场预赛亮相的她以24秒92触壁，最终在35名泳手中排名第三，取得决赛资格。

林香杞在三年前的杭州亚运会也晋级这个项目决赛，最终以25秒07排名第四。

预赛排名前二的是中国的吴卿风（24秒33）和香港的何诗蓓（24秒70）。

林香杞说：“（今早的表现）挺好的，我的目标是晋级今晚的决赛，然后看看会发生什么。这是我在所有的上午预赛中，第一次游出25秒以下，所以我挺开心的。”

林香杞所保持的全国纪录为24秒77。

同样参加这个项目的新加坡泳手还有杨卓思，她以25秒33排名第八，也取得决赛资格。

新加坡当天一共参加七项预赛，除了女子50米自由泳，他们在男子50米蝶泳、男子4X100米自由泳接力和女子4X200米自由泳接力都有选手晋级。

男子50米蝶泳中，李君杰和张正伟在预赛分别排名第九（23秒77）和第10（23秒78）。前一日在100米蝶泳夺冠的光永翔音以23秒19缔造大会新猷。

男子4X100米自由泳接力方面，新加坡队以3分21秒13排名第七，女子4X200米自由泳接力则以8分20秒56排名第四。

我国在男子和女子200米蛙泳无人晋级决赛，陈俊豪和陈国雄分别交出2分14秒71（第13名）和2分16秒10（第15名）。 陈俐和梁凝暄分别排名第12（2分34秒15）和第13位（2分36秒78）。

上午也进行男子800米自由泳慢组决赛，冯俊熹和陈浩屹均出战，成绩为8分07秒50和8分19秒36，最终排名得等到晚上的快组决赛后才揭晓。