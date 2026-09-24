（柏林法新电）据德国公共广播机构RBB星期三（9月23日）报道，柏林已退出德国夏季奥运会申办的竞争行列，目前仅剩慕尼黑和莱茵—鲁尔地区作为潜在主办地。

德国奥委会本周将选定一个首选申办地区，并向国际奥委会提交申办意向，以争取主办2036年、2040年或2044年夏季奥运会。

报道称，柏林原本是参与竞争的四个德国地区之一，但最终决定退出。目前尚无法立即联系到柏林市政当局置评，但该市已决定召开新闻发布会，就此事进行说明。

就在5月份，柏林政府还重申申办奥运会的意愿，但随着“左翼党”上周于该市的选举中胜出后，立场可能发生转变。汉堡此前也是四个申办方之一，但最终因公众咨询结果不理想后退出竞争。

即将出任柏林市长的埃利夫·埃拉尔普（Elif Eralp）说，她认为申办奥运会以及举办赛事所需投入的“数以亿计的资金”是在“浪费纳税人的钱”。她同时也认为，申办奥运会对柏林“没有任何益处”。

德国奥委会的一个评估委员会此前对慕尼黑和莱茵—鲁尔地区的申办方案给予高度评价，而柏林的申办方案则排名第三。

夏季奥运会此前曾在德国举办两次，柏林曾在1936年举办奥运会，而慕尼黑则在1972年（作为西德的一部分）主办奥运会。