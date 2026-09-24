新加坡皮划艇队星期四（9月24日）上午在三好池皮划艇竞技场进行的爱知—名古屋亚运会男子500米四人与女子500米双人皮艇静水半决赛中均成功出线，但在稍后的决赛中分别排名第六和第七，无缘登上领奖台。

由新加坡本届亚运会开幕式擎旗手之一的黄伟成、吕俊辉、伟恩、张维杰组成的我国男子500米四人皮艇队在星期三（23日）的第一场预赛中以1分29秒944排名第四，无法直接晋级决赛。

根据赛制，两个预赛中排名前三的选手或组合将直接晋级决赛，三甲不入的则进入半决赛，争夺最后三张决赛入场券。

尽管新加坡队在半决赛中划出的1分31秒952比预赛慢，但还是凭借第二名的成绩，获得决赛资格。

他们最终在决赛中将成绩提升至1分28秒298，在九队中排名第六。韩国队以2秒55的优势力压中国队夺冠，日本获得第三名。

在女子500米双人赛中，我国组合黄倪轩和黄子恩同样在星期三的预赛中排名小组第四，得通过半决赛来争夺决赛资格。

她们在半决赛中顺利完成任务，以1分57秒722排名第三，晋级决赛。不过，她们在决赛中划出的1分57秒834成绩，只足以让她们排名第七。此项目的金银铜牌分别由中国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦组合夺得。

我国20岁小将吕淂稍后将出战男子500米单人预赛。

新加坡皮划艇队这次派出10名运动员参加爱知—名古屋亚运会，但除了陈洁娴、黄伟成和张维杰外，其余七人都是第一次参赛。