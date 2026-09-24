新加坡击剑队无缘连续三天在爱知—名古屋亚运会增添奖牌，去年曾在亚锦赛获得女子佩剑个人赛银牌的好手王洁敏止步16强。男子重剑的司徒健同带着旧伤止步个人赛16强，李仁杰在32强受伤出局，为接下来的团体赛蒙上阴影。

21岁的王洁敏在上午的小组循环赛表现不理想，五场比赛输三场，排在全场第13，没能在淘汰赛拿到有利签表。她在淘汰赛32强虽然以15比10拿下菲律宾的吉琳·尼卡诺尔（Jylyn Nicanor），但来到16强再度对上自己在循环赛输过的中国17岁小将潘其妙。

潘其妙是去年世锦赛铜牌得主，也在今年世青赛拿到个人冠军。王洁敏虽然在开局5比2领先，但潘其妙在中途换剑后连得六分反超，最后以15比9拿下比赛。

王洁敏（左）在比赛中接受教练指导。（关俊威摄）

新加坡另一名参加这个项目的19岁小将林佳蒽则在首次亚运之旅的循环赛五战四败，没能晋级到32强阶段。

林佳蒽无法晋级女子个人佩剑淘汰赛，接下来将争取在团体赛拿出更好表现。（关俊威摄）

李仁杰重剑受伤 司徒健同带伤上阵

男子重剑个人赛方面，新加坡时隔12年再派选手亮相亚运。但李仁杰在32强对垒香港选手吴浩天时，在4比7落后时不慎弄伤左膝，在接受治疗约六分钟后继续坚持比拼，可惜最后还是11比14落败。

李仁杰躺在台上，医护人员对他进行检查。（新加坡全国奥理会提供）

回顾当时的情况，李仁杰说：“当我向对方的脚踏出弓箭步时，我听到我的膝盖发出一声声响，然后我就跌在地上，马上感到疼痛，动弹不得。

“医生检查后说没事，我还能继续比赛，不过他建议我动作不要过度，不要再扭到膝盖，所以我恢复比赛后就比较保守了。”

李仁杰（右）受伤后尽力抗敌，遗憾还是无法逆转吴浩天。（关俊威摄）

他的队友司徒健同则在小组循环赛五战四胜，32强15比13打败乌兹别克斯坦的蒂姆罗夫（Timurov），但在16强12比15输给韩国的张孝敏。

赛后司徒健同透露，自己其实在两个月前肌腱慢性受伤，雪上加霜的是，他四个星期前拉伤膝盖内侧副韧带，让他难以训练，还一度担心自己无法参加亚运会。

但在错过上届赛事后，他不想再等下届，因此咬牙坚持。他说：“其实我对自己的表现非常失望，我认为我可以表现出更接近我的能力的水平，我感觉今天我有很好的机会取得突破，可惜没能做到。”

司徒健同在男子个人重剑止步16强，虽然有伤在身，但他对自己的表现并不满意。（关俊威摄）

团体赛排兵布阵被伤情局限

和李仁杰一样，司徒健同下来将接受队医检查，希望伤势不会恶化。两人和阿兹法、潘绪哲星期天（27日）将出战男子重剑团体赛，不过团体赛最少需要三人上阵，两人的伤势情况成为变数。

来自韩国的男子重剑队教练沈在成说：“我们再看看吧，健同之前有伤，所以我也已经让另外两人准备。现在仁杰也受伤，我们要看看怎么应对，如果他们无法全力击剑，我们还有两名选手。”

不过沈在成强调，这支队伍很年轻（平均年龄23岁），这次参加亚运会不是为了挑战奖牌，而是让这些刚挑战顶级舞台的选手从经验中学习。

日本包办男子重剑和女子佩剑金牌

这天比赛的两个项目都由东道主日本夺冠。巴黎奥运会和去年世锦赛冠军加纳虹辉在决赛15比13拿下哈萨克斯坦选手普罗多科夫（Prokhodov），也卫冕上届亚运会拿到的男子个人重剑金牌。

女子佩剑方面，2022和2023年世锦赛冠军江村美咲则以15比14险胜乌兹别克斯坦的扎伊娜卜·达伊别科娃（Zaynab Dabiyekova），不过后者仍将上届的铜牌升级为银牌。