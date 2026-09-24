爱知—名古屋亚运会星期四（9月24日）迎来羽毛球女子团体赛决赛，中国以3比0战胜东道主日本，时隔12年后再次夺冠，也是队史第11次捧起亚运会女团冠军。

中国是亚运会羽毛球女团夺冠最多的国家，自1974年以来曾两次完成五连冠，最后一次登顶是在2014年的仁川亚运会。在2018年的雅加达亚运会，中国女队在决赛败给日本无缘六连冠；上届杭州亚运会则不敌安洗莹领军的韩国，屈居亚军。

本届亚运会，背负重新夺冠使命的中国再次杀入决赛，但第一女单王祉怡开赛后状态慢热，一度以3比11大幅落后。山口茜随后不断通过运用吊球和搓球拉快比赛节奏，迫使王祉怡频频失误，最终以21比14先下一城。

然而，王祉怡在随后的比赛中调整策略，成功反转局势。王祉怡次局先发制人，尽管一度被追至19比19，但她表现出极强的韧性，连得两分以21比19取胜。决胜局，王祉怡始终冷静应战，最终以21比17逆转山口茜，为中国在女团决赛中取得重要开局。

中国女单王祉怡在先丢一局的情况下，惊险逆转战胜日本一姐山口茜。（路透社）

女双鏖战险胜 陈雨菲直落两局轻取

女双方面，世界第一的中国组合刘圣书／谭宁一上来就抢节奏进攻，不给主场作战的福岛由纪／松本麻佑起势的机会，并早早确立6比1的领先。虽然日本组合逐渐找到状态反扑，但刘圣书／谭宁顶住压力，以21比16取胜。

第二局，福岛由纪／松本麻佑没有一味防守反击，而是加强主动进攻，再加上刘圣书／谭宁换边后的失误偏多，让日本女双建立起13比7的优势。

不过，刘圣书／谭宁及时稳住阵脚，并通过减少失误打出一波得分高潮后，顽强在局末阶段将比分追至18比18。随后双方紧咬比分打到23比23，刘圣书／谭宁在决胜时刻没有手软，连得两分以25比23锁定胜局。

第三场单打，世界排名第四的中国奥运冠军陈雨菲对垒宫崎友花，她凭借更丰富的经验和稳定发挥始终掌握场上主动。面对此前六次交手均取胜的对手，陈雨菲没有给日本选手太多机会，最终以21比10和21比11直落两局取胜。