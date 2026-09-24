（伦敦路透社）英格兰队队长凯恩（Kane）说，他正考虑在职业生涯后期转战美国职业橄榄球联盟（NFL）担任踢球手（Kicker），而未来可能前往美国职业足球大联盟（MLS）踢球或许能助他完成这一转型。

凯恩此前就曾表达过，他对从事高尔夫球或美式橄榄球运动的兴趣。如今，这名拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋正认真地思考未来进军NFL的可能性，但他强调，这项计划可能还需要数年时间才会提上​​日程。

他在英格兰队的训练营接受采访时说道：“这是我会尝试更认真考虑的事情，但这一切都取决于我未来五六年的职业生涯走向、动力，以及我自己的意愿。这么说吧，相比高尔夫球，转战NFL要现实得多。”

这名33岁的球员认为，他主射罚球的经验或许能让他作为NFL踢球手时拥有一定优势。“我经常负责罚球，这其中的压力和技术要求非常相似。在训练层面，相比其他任何运动，踢球手这一角色与我的足球背景更为契合。

“不过，对于所有顶尖运动来说，在电视上看别人做起来似乎很容易，让人觉得‘我也能行’，但现实往往并非如此。如果我真的要去做这件事，我会非常认真地对待。我可能会花六个月到一年的时间进行专门训练。”

转战美职联或能提供契机 足球生涯目前仍是重心

凯恩还提到，转战美职联或许能提供一个将这两项运动结合起来的契机。“也许未来如果我在美职联或类似联赛踢球，就有可能把这两者结合起来，比如利用赛季安排的间隙。”

不过，凯恩眼下的重心依然在足球上，他与德甲冠军拜仁关于新合同的谈判进展顺利，预计很快就会有官方消息公布。“我们的谈判进展良好，还有一些细节需要敲定。我在那里过得很开心。我想用不了多久就会有相关消息公布。”

此前已有足球运动员成功转型的先例。达拉斯牛仔队（Dallas Cowboys）的布兰登·奥布里（Brandon Aubrey）曾在2017年美职联选秀首轮中被多伦多队（Toronto FC）选中，尽管他从未代表一线队正式出场。