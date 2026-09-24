（名古屋综合电） 爱知—名古屋亚运会上演一场离奇乌龙，在星期二（9月22日）的eFootball电竞小组赛首轮对决中，卡塔尔队因日本当地工作人员的错误引导去到错误的等候室，造成未能在规定时间内完成选手身份核验，最终被裁判组直接裁定迟到弃权，让韩国队不战而胜。

据中港台媒体报道，卡塔尔队因迟到被判定弃权后提出强烈抗议。卡塔尔方面解释说，由于日本工作流程指引失误，团队被带到错误的等待室，导致未能准时进行身份核验，裁判此前也未能及时找到队员。卡塔尔队随后就弃权判罚向组委会提出正式申诉。

当时，韩国队也因对手未按时抵达赛场，当场要求裁判组给出卡塔尔队未到而弃权告负的裁决，并要求调取赛场监控录像进行核实，双方一度在现场发生激烈争执。

据台湾媒体报道，虽然双方均要求调阅监控录像，但赛场组委会表明无权直接查看监控，称若要调阅必须向警方报案。最终，裁判组维持原判，裁定卡塔尔无条件接受本场败局，被迫以一场失利开启小组赛程。

开赛混乱延误 组委会管理再遭诟病

这起事故发生在亚运会电竞比赛首日。据韩国《朝鲜日报》报道，eFootball足球电竞小组赛未能按计划准时开赛。原定于当地时间上午9时开打的比赛，在上午10时系统界面上仍全数显示为“延误”。亚运会官方网站更一度将韩卡之战标记为“未开赛”。

直到当地时间上午11时30分，组委会才最终敲定调整后的比赛日程表，而此时韩国“不战而胜”击败卡塔尔的裁决早已公布。此外，主舞台当天并未进行现场直播。

不过在后续的小组赛中，韩国与卡塔尔均无缘八强。韩国队仅靠卡塔尔弃权获得的唯一一场胜利位列组内第三，卡塔尔则以全败战绩小组垫底。A组中，沙特阿拉伯（三胜）与伊朗（两胜一负）携手挺进八强。

伊朗最后在两回合决赛以总成绩4比2打败马来西亚，夺得金牌。