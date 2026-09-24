（里斯本综合电）葡萄牙球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）星期三（9月23日）出席欧国联对阵威尔士的赛前记者会。他拒绝透露自己从国家队退役的具体日期，并称目前只专注于“当下”。

这名41岁的老将在今年夏天早些时候曾宣布，本赛季“可能”是他职业生涯的最后一季，随即引发媒体记者的连番追问。

罗纳尔多说：“已经到了不再去考虑未来的年纪。对我而言，当下才是最重要的。”

这名曼联（Manchester United）和皇家马德里（Real Madrid）前球星说，一旦国家队教练组不再需要他，他随时准备退出国家队。他同时暗示，会在个人最后一战之前说再见。

罗纳尔多目前已在各项赛事中斩获979个进球，他也再次确认自己职业生涯达到1000个进球的雄心。他星期三强调：“我之前说过想达到这个目标，而且我也能做到，这并不是一种执念。”

他补充说，希望能身披葡萄牙国家队战袍迎来这一里程碑时刻。他说：“那会是锦上添花。在国家队踢进第1000个进球，将为一个美丽的故事画下完美句点。”

称新帅是完美人选 帅罗确定上场对阵威尔士

这名曾五次荣膺金球奖的巨星形容新帅若热·热苏斯（Jorge Jesus）的到来是“一个新时代的开始”。

他指出，这名72岁的教头是接替西班牙人罗伯托·马丁内斯（Roberto Martinez）的“完美人选”。罗纳尔多去年在沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）效力时，曾与热苏斯合作。

作为2019年和2025年的欧国联冠军，葡萄牙将在星期四（24日）于里斯本主场迎战威尔士，开启新一届欧国联征程，随后他们会前往奥斯陆客场挑战挪威。

之后，他们将于10月1日客战丹麦，三天后再回到主场与挪威进行次回合交锋。

热苏斯确认，目前仍担任国家队队长的罗纳尔多将在对阵威尔士的比赛中上场。热苏斯说：“他星期四会上场，我希望他能马上攻入一两个球，然后就把他换下休息。”