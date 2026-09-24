（巴黎法新电）法国最高法院星期三（9月23日）确认，巴黎圣日耳曼（PSG）的摩洛哥后卫哈基米（Hakimi）因涉嫌于2023年强奸一名女子而接受刑事审判。

一名司法界消息人士透露，现年27岁的哈基米今年2月被下令送交上塞纳省刑事法庭受审。哈基米对最初的裁决提出异议，并在凡尔赛上诉法院于6月维持原判后，向最高法院提起上诉。

不过，法国最高法院驳回哈基米针对送审决定提出的上诉，案件将进入审判阶段。尽管哈基米本人已多次否认这一指控，但这是他在法国司法体系内最后的法律上诉途径。

哈基米的律师范妮·科林（Fanny Colin）告诉法新社：“针对哈基米的指控，他从一开始就坚决予以否认，并未经过最高法院的实体审查。这些指控将在审判期间进行审理，届时所有有利于哈基米辩护的证据都将公开展示。”

范妮补充说，哈基米“问心无愧”，在整个调查过程中全力配合警方和司法部门，并将继续在即将到来的审判中保持配合。审判日期目前尚未确定。

原告律师瑞秋—弗洛尔·帕尔多（Rachel-Flore Pardo）则在发给法新社的声明中说：“在经历三年半的法律抗争，以及在遭受哈基米辩护方的诽谤和抹黑之后，我的当事人决心寻求正义。她将抗争到底。”

2023年2月，当时一名24岁的女子向巴黎东南部的马恩河谷省警方报案，称哈基米强奸她。据当时一名警方消息人士透露，原告指出她于2023年1月在社交媒体上结识哈基米，并乘坐由对方叫来的出租车前往其住所。

这名女子声称，哈基米在未经她同意的情况下亲吻并抚摸她，随后更性侵她。她说自己设法推开对方，并给一名朋友发信息，随后朋友赶过来将她接走。几天后，哈基米被指控犯有强奸罪。

大巴黎说，哈基米始终坚决否认针对他的指控，并继续享有无罪推定原则的保障。这家法甲球会在发给法新社的一份声明中说：“球队致力于根据法治的基本原则，确保为球员提供一个平和且相互尊重的工作环境。”