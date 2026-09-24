爱知—名古屋亚运会羽毛球单项签表在星期四（9月24日）公布，新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏提早遭遇强敌，前者在32强挑战赛会八号种子、印度球员叻斯亚·森（Lakshya Sen）。

世界第13的骆建佑和世界第14的叻斯亚在世界羽联巡回赛上有过11次交手，叻斯亚以七胜四负稍微占上风，不过两人最后一次交手是在亚洲团体锦标赛小组赛，当时我国羽将激战三局后胜出。

如果骆建佑能闯过首关，16强等待他的对手是孟加拉球员辛哈（Singha）和泰国球员帕卡蓬之间的胜者。

与骆建佑同处半区的对手是强敌环伺，他的八强潜在对手是目前世界第一的佐纳丹（印度尼西亚），四强有可能会遇到的是前世界第一石宇奇（中国）或主场作战的奈良冈功大。

骆建佑三年前也参加杭州亚运会，当时他在32强被马来西亚的黄智勇打败。

女单方面，世界第45的我国女将杨佳敏首轮轮空，她的32强对手是来自马尔代夫的阿卜杜勒·拉扎克（Abdul Razzaq），晋级问题不大。

杨佳敏的16强潜在对手是赛会五号种子、泰国名将拉查诺。杨佳敏在交手纪录上对拉查诺处下风，后者在四次交手中取得三胜一负。

两人最后一次碰面是今年的全英赛，当时拉查诺在第二局落后时退赛，杨佳敏取得胜利。

杨佳敏在亚运会的最好成绩是在杭州缔造的16强，当时她败给最终亚军得主、中国名将陈雨菲。

洼纯佑高永杰出战男双 首秀盼拔得头筹

除了单打，我国在双打上也有代表，洼纯佑／高永杰角逐男双，这是他们首次参加亚运会。

洼纯佑／高永杰的32强对手是尼泊尔组合卡纳尔（Khanal）／马哈拉詹（Maharjan）。

若能拿下对手，洼纯佑／高永杰的潜在对手是来自韩国的姜珉赫／奇东柱。

星期五（25日）会进行男单64强、女单64强和双打32强赛事，我国单打球员会在星期六（26日）亮相，洼纯佑／高永杰则在星期五进行比赛。