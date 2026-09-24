日本17岁小将大桥信星期四（9月24日）在爱知—名古屋亚运会一举打破多项纪录，他缔造本届赛事第一个世界纪录，他在男子200米蛙泳以2分04秒83夺冠，并刷新中国名将覃海洋保持的世界纪录、亚洲纪录和大会纪录。

覃海洋的世界纪录是2023年在福冈世锦赛缔造的，时间为2分05秒48。

覃海洋由于伤病关系近来状态不好，他也没报名参加200米蛙泳。在这场决赛中，大桥信入水后就展现出色的能力，从前100米开始便拉开约一个身位的差距，随后便压着世界纪录线游，直到触壁。

这项成绩也打破佐藤翔马在2021年创下的日本全国纪录（2分06秒40）。

这是大桥信在本届亚运会获得的第二枚金牌，他数日前在男子100米蛙泳与中国的董志豪并列金牌。

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大桥信说：“今年夏天的成绩不太理想，所以能够在日本主办的这届比赛中取得好成绩，我真的非常开心。我觉得在日本举行的比赛也是让我取得好成绩的一个重要原因。”

获得第二名的是吉尔吉斯斯坦的彼得拉绍夫（Petrashov，2分08秒67），韩国的赵成宰以2分08秒76排名第三。

男子蛙泳曾经是日本队的传统强项，但自2012年伦敦奥运会后，成绩逐渐不如以往。如今，这名被视为“北岛康介二世”的17岁小将在本土举行的亚运会出发，向2028年洛杉矶奥运会金牌发起挑战。

北岛康介是2004年和2008年两届奥运会的男子200米蛙泳金牌得主。