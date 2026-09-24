在星期四（9月24日）傍晚打响的爱知—名古屋亚运会竞技体操单项决赛中，巴黎奥运双金得主、菲律宾名将尤洛（Yulo）与中国世锦赛冠军邱祺缘分别在男子自由操与女子高低杠项目中强势摘金。此外，现年51岁的乌兹别克斯坦传奇老将奥克萨娜·丘索维金娜（Oksana Chusovitina）在女子跳马决赛名列第五，面对年龄足以当自己女儿甚至是孙女辈的年轻对手，再度书写体坛不朽传奇。

预赛排名第四晋级的奥克萨娜，在当晚的跳马决赛两跳分别交出12.733分和13.266分的稳定表现，最终以13.199分排名第五。这已是这位八届奥运元老第六次踏上亚运赛场，年过半百依然同台与亚洲顶尖好手切磋，她的坚持与热爱赢得全场观众的热烈掌声。女子跳马金牌由韩国好手吕书晶以14.483分摘得，朝鲜选手安昌玉与中国选手杜思雨分获银牌与铜牌。

兰星宇吊环摘金 尤洛自由操登顶

在男子自由操决赛中，“体操王子”尤洛拿出全场最高的难度编排，凭借扎实的成套质量获得14.666分，力压哈萨克斯坦选手卡里米（Karimi，14.600分）登顶。东道主日本选手筑山翔马以14.566分摘得铜牌，另一位名将桥本大辉位列第六。中国选手孙炜则在比赛中出现失误，仅获10.566分排在第八。

菲律宾体操名将尤洛（中）以全场最高难度编排和出色发挥，斩获男子自由体操冠军。（路透社）

男子吊环决赛成为中国队的舞台，“吊环王”兰星宇拿出难度达6.0的成套动作，凭借高质量完成以14.933分强势夺金。主场作战的日本选手金田希一以14.733分收获银牌，另一名中国选手邹敬园以14.600分摘得铜牌。

男子鞍马金牌被乌兹别克斯坦选手尤拉耶夫（Juraev）以14.733分收入囊中，伊朗选手瓦莱扎加德（Valehzaghard）以14.566分获得银牌。桥本大辉以14.500分收获一枚铜牌。

女子高低杠项目中，中国名将邱祺缘展现出绝对统治力，以6.7的超高难度成套交出15.100的高分毫无悬念夺冠。日本选手西山美咲以14.433分获银，中国选手张清颖以14.233分摘铜。马来西亚选手杨丽玟以12.733分排名第七。