新加坡泳手林香杞、李君杰和张正伟星期四（9月24日）出战爱知—名古屋亚运会50米项目，三人均与领奖台擦肩而过，赛后在混合采访区受访时难掩失落。

这是33岁的林香杞第五次参加亚运会，她在10名选手中以24秒79排名第五位。时间上来说，距离她所保持的全国纪录（24秒77）相差不远。

对于自己的表现，林香杞直言道：“我原本希望能够获得更多东西，但最终没有做到。这也说明了女子50米自由泳的水平正在不断提高、越来越快。今晚甚至有人游进24秒，所以竞争真的非常激烈。

“当然，我来到这里肯定是希望取得更好的成绩。不过，能够游出距离个人最佳成绩只有0.02秒之差的成绩，我还是感到相当自豪的。”

对于下一届亚运会，林香杞也给出肯定的答案。“我不知道自己还会不会参加下一届东南亚运动会，但我很肯定不会再参加亚运会了。我觉得可能不会再有动力去打破自己的全国纪录，但也许我会为了争取2028年洛杉矶奥运会的A标而努力吧。”

今天也是林香杞父亲的忌日，他在去年的这一天因肝癌过世。林香杞说：“我今天真的非常紧张。我的脑海里一直在比赛和父亲之间来回切换。甚至在午睡的时候，我闭上眼睛，脑海里看到的还是这些事情…我希望他能为我的表现感到开心。”

在这个项目排名前三的是中国的吴卿风（23秒98）、香港的何诗蓓（24秒32）和中国的程玉洁（24秒46）。

在男子50米蝶泳决赛中，我国的张正伟和李君杰分别排名第五（23秒38）和第六位（23秒40），两人赛后难掩失望。

张正伟说：“感觉糟透了。我们来到这里就是希望能够发挥出水平，争取站上领奖台，结果没能做到，真的感觉很糟糕。拼尽全力训练这么久，却没有得到想要的结果。”

张正伟也说，他会接受这个结果并从中学习，然后将目光放到下一个赛季，准备来临的短池比赛——游泳世界杯和世锦赛。

李君杰本赛季的最佳成绩是23秒19，这个成绩足以让他站上领奖台——第三名的中国泳手王长浩以23秒25排名第三。

李君杰说：“如果从成绩来看，这是我能游到的范围。但这周对我来说很艰难，我的两只耳朵都被感染，让我非常困扰。亚运会每四年才举办一次，这确实是白白浪费掉的机会。我对这段时间的表现真的非常失望。”

李君杰之后不会参加世界杯，而是返回美国准备大学考试。

巴林归化运动员赢得金牌

金牌得主属于来自巴林的归化运动员阿尔汉格尔斯基（Arkhangelskiy），他以破大会纪录的22秒91力压其他泳手夺冠，取得巴林本届亚运会首枚金牌，也是他们在游泳的历史首金。

21岁的阿尔汉格尔斯基虽然出生于俄罗斯圣彼得堡，但他自2009年起便以政治难民身份在法国生活。

他在许多青年赛崭露头角，但没有国籍的他无法参加欧洲青年锦标赛、世界青年锦标赛，以及青年奥林匹克运动会等国际赛事。

阿尔汉格尔斯基曾向法国提交入籍申请，但遭到拒绝。后来在2025年，阿尔汉格尔斯基成功取得巴林国籍。

当天产生不少纪录，日本17岁小将大桥信在男子200米蛙泳决赛交出2分04秒83，一举打破中国名将覃海洋保持的世界纪录、亚洲纪录和大会纪录，也刷新日本全国纪录。

获得第二名的是吉尔吉斯斯坦的彼得拉绍夫（Petrashov，2分08秒67），韩国的赵成宰以2分08秒76排名第三。

这是大桥信在本届亚运会获得的第二枚金牌，他数日前在男子100米蛙泳与中国的董志豪并列金牌。

中国自由泳好手张展硕继续在本届亚运会发光发热，他在男子800米自由泳以7分42秒49缔造新的大会纪录。

休息一会儿后，张展硕继续出战男子4X100米自由泳接力决赛，他随队赢得金牌的同时，也以3分10秒60缔造亚洲纪录。这是张展硕本届亚运会获得的第六枚金牌，他星期五（25日）还有男子400米自由泳。