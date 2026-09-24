我国短跑女王珊蒂强势开启她的爱知—名古屋亚运会征程。她星期四（9月24日）晚上在名古屋市瑞穗公园田径场上举行的女子100米预赛中，以11秒43排名第一组预赛第二，直接晋级半决赛。

不久前以11秒08创造了本季女子100米亚洲最快纪录的17岁中国新星陈妤颉与珊蒂同组，最终以11秒41排名第一。

女子100米预赛分为四组。根据赛制，每一组预赛的前三名和之后成绩最快的四名选手将获得半决赛资格。

陈妤颉一开始就全力冲刺，珊蒂渐渐缩小距离，但两人在接近终点线时，很有默契地放慢脚步。两人在总排名上同样位列前二，让最终的冠军归属更添悬念。

刚在本月20日庆祝30岁生日的珊蒂，在三年前的杭州亚运会以11秒27夺得此项目的银牌，金牌归当时跑出11秒23的中国选手葛曼棋。

但处在第四组预赛的葛曼棋在领先约60米后疑似拉伤，最终以12秒13排名三甲之外，确定无缘卫冕。

我国另一名短跑女将陈绪洳虽以11秒79排名小组第四，但最终凭借总排名第13的成绩，也顺利获得半决赛资格。

不让女运动员专美，我国“男飞人”马克·路易斯也顺利晋级爱知—名古屋亚运会的男子100米半决赛。

他跑出10秒33的赛季最佳成绩，排名第五组预赛第二，和珊蒂一样直接晋级半决赛。