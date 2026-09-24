张本智和拿下两分，松岛辉空贡献致胜一分，日本星期四（9月24日）在爱知—名古屋亚运会乒乓球男子团体决赛3比2击败中国，终止中国八连冠，为日本暌违60年再拿下亚运会男团金牌。

丰田市天空体育馆这一天的男团和女团决赛，都是中国对垒日本的重磅戏码，先由男团比赛拉开帷幕。日本男队被日本媒体称为队史最强，自1982年后首次闯入亚运决赛，挑战的是今年在世界乒乓球团体赛达成12连冠的中国男队。

打头阵的中国世界第一名将王楚钦上演大逆转，在首两局落败的情况下以3比2打败日本的世界第三好手、年仅19岁的松岛辉空，拿下中国第一分。五局的比分为5比11、8比11和三局11比9。

不过随后出战的世界第四日本高手张本智和3比1拿下温瑞博，比分是11比7、8比11、11比4、11比9，扳平大比分。

紧接着林诗栋再次为中国重夺领先，他以11比9、4比11、11比7、11比6打败户上隼辅。

第四场张本智和再次上阵，并打出完美表现，以3比0完胜王楚钦。其中他在首局一度落后三分的情况下连夺五分，以11比7拿下，接着也以11比4、11比9胜出，将比赛拖入关键第五场比赛。

王楚钦在第四场被张本智和横扫，无法为中国锁定金牌。（路透社）

松岛辉空和温瑞博上演同龄人大战，前者11比7、8比11、11比6、11比8笑到最后，为日本完成逆转，夺下这枚久违的金牌。