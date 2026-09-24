新加坡三人篮球女队在星期四（9月24日）历经附加赛后闯入八强，虽然复赛中不敌菲律宾，无缘爱知—名古屋亚运会四强，但首次参赛还是创造亮眼战绩。

由黎可盈、朱欣怡、林丽佳和郑紫心组成的女队，早些时候先在附加赛中以14比11力克哈萨克斯坦，历史性杀入八强。

赛中对抗激烈，两队的整体命中率都低于三成，远投命中率更是都低于两成。不过队长黎可盈挺身而出，不仅砍下8分2助攻，还送出一记盖帽。她率队在比赛早期建立起关键的3分优势，并顺利将这一比分差距保持到了最后。

进入八强后，新加坡在复赛对上东南亚劲旅菲律宾，后者在A组三战全胜头名出线，实力强劲。本届亚运，男女赛场各有四组、16队参加小组赛。在三场小组赛后，排名各组第一的四队率先锁定八强名额，而各组第二、第三名须通过附加赛来争取八强门票。

从D组第三杀出的新加坡凭借黎可盈开场命中的两记远投，以及林丽佳补上的一记两分，在开局和菲律宾战至7比7平。不过在菲律宾提升防守强度后，新加坡在进攻端陷入停滞，被对手打出一波2比9的攻势后陷入被动。

虽然黎可盈再度命中两分远投，但菲律宾内外结合，很快以22比12摘得胜利，将在半决赛中对阵泰国。另一场半决赛中，淘汰上届冠军中国的东道主日本会和韩国争夺决赛门票。

同日，我国男队则在附加赛中以16比20不敌上届铜牌得主蒙古，无缘八强。而菲律宾则在爆冷淘汰卫冕冠军中华台北后，在星期五（25日）进行的半决赛中对决击败了中国的韩国队。

在杭州亚运会夺银的卡塔尔则在淘汰上届铜牌得主蒙古后，半决赛将迎来伊朗的挑战。