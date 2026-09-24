WTA500新加坡网球公开赛星期四（9月24日）展开次轮及复赛角逐，中国金花表现亮眼，王欣瑜在女单16强直落两盘击退中华台北好手葛蓝乔安娜，强势挺进八强。女双赛场中国组合汤千慧／徐一璠直落两盘爆冷挑落赛会头号种子，昂首晋级四强。

单打方面，名列本届赛事高排位选手的王欣瑜展现出色的发球与底线进攻压迫感。面对从入选赛一路突围、近期状态火热的葛蓝乔安娜，王欣瑜在首盘遭遇对手的顽强抵抗，双方一度陷入拉锯，最终王欣瑜关键时刻稳住阵脚，以7比5抢下首盘。次盘王欣瑜乘胜追击，没有给对手反扑机会，以6比4再下一城，耗时1小时37分锁定八强席位。

同时，单打赛场迎来一场耗时超过三小时的马拉松式逆转战。名列赛会三号种子的菲律宾好手亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）在16强遭遇俄罗斯选手塔季扬娜·普罗佐罗娃（Tatyana Prozorova）的顽强阻击。

亚历山德拉首盘进入状态迅速，凭借底线调动以6比4先下一城。然而次盘战局陷入胶着，塔季扬娜在关键破发点上发挥更加坚决，以7比5强行扳平盘分。

进入决胜盘后，两名选手的体能均逼近极限，塔季扬娜牢牢占据进攻主动权，最终亚历山德拉以3比6缴械。整场比赛历时3小时09分钟，塔季扬娜以4比6、7比5、6比3爆冷逆转三号种子，拿下一张八强门票。

另一场女单焦点战中，澳大利亚选手塔莉娅·吉布森（Talia Gibson）延续稳健表现。面对斯洛伐克球员维多利亚·莫尔瓦约娃（Viktoria Morvayova），塔莉娅在两盘比赛中均与对手鏖战至抢七局。凭借在关键分上的沉着应对，塔莉娅以7比6（2）、7比6（1）险胜维多利亚，经历2小时18分的苦战挺进八强。

双打连爆冷门 中华台北组合因伤退赛

在八强复赛中，中国双打组合汤千慧／徐一璠迎战赛会头号种子、澳大利亚名将斯托姆·亨特（Storm Hunter）与美国选手黛丝蕾·克劳茨克（Desirae Krawczyk）的强档跨国组合。面对大满贯级别的对手，汤千慧／徐一璠配合默契，网前截击与接发球表现极为抢眼，用时1小时02分钟，便以6比3、6比1横扫斯托姆／黛丝蕾组合，强势杀入女双半决赛。

比利时新秀索菲娅·科斯图拉（Sofia Costoulas）与塔莉娅·吉布森组成的跨国搭档亦传来捷报，两人以6比3、7比6（4）战胜赛会四号种子、法国名将克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）与亚历山德拉·帕诺娃（Alexandra Panova）组合，同样锁定一个四强席位。

此外，新西兰名将埃琳·劳特利夫（Erin Routliffe）与印度尼西亚好手阿尔迪拉·苏加迪（Aldila Sutjiadi）的跨国组合，在首盘4比6落后、次盘战至0比0时，收到中华台北对手葛蓝乔安娜因左脚受伤而不得不和队友谢淑薇奉上的退赛大礼，得以自动晋级半决赛。