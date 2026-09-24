在男队无缘九连冠后，中国乒乓球女队星期四（9月24日）晚上在爱知—名古屋亚运会乒乓球女团决赛3比0完胜东道主日本，拿下六连冠。

日本男女队上次在亚运会乒乓球赛团体赛夺下金牌都是在60年前，本届比赛中，男队早前3比2打败中国后，女队接着登场，也放眼久违的金牌。

这场决赛对阵是上届重演，当时中国3比0拿下日本。这次对阵依旧是由世界第二的中国名将孙颖莎对上第六的早田希娜，同样由孙颖莎3比1获胜，为中国先拔头筹，比分是11比4、11比6、8比11、11比7。

第二场由刚成为世界第一的王曼昱对上世界第三的张本美和。双方交战激烈，但张本美和在决胜局一度领先三分的情况下被追上，最后2比3落败。王曼昱获胜的比分为6比11、11比4、9比11、11比6、12比10，中国2比0领先。

虽然背水一战，但日本第三单打伊藤美诚面对蒯曼毫无办法，6比11、5比11、7比11落败，连续两届摘银。

新加坡选手同日较早时则参加了单项赛，女双黎明映／舒麟茜以3比0战胜蒙古对手，陈昭沄／黎嬣萱面对尼泊尔对手不战而胜，双双晋级16强。冯耀恩则在男单64强胜得惊险，和老挝选手哈格博格（Hagberg）鏖战七局才以4比3获胜，也报回之前在团体赛落败的一箭之仇。