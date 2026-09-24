继新加坡男女飞人珊蒂和马克·路易斯双双闯入100米半决赛，我国两名长跑女将李瑛粧和刘穗宣也在星期四（9月24日）的爱知—名古屋亚运会的田径场上传出佳音，双双在1万米决赛中跑出个人最佳成绩，其中李瑛粧更是再次刷新了由自己创造的全国纪录。

李瑛粧的成绩为36分零秒95，比她在一年前创造的36分15秒67旧全国纪录快了近15秒。

刘穗宣创个人最佳成绩

刘穗宣则将自己的个人最佳成绩36分59秒41提高至36分48秒31。

这是两人的亚运会首秀，能够一起创造个人最佳成绩，让这对并肩作战多年的好友格外开心。

跑完1万米却不见任何疲态的李瑛粧，受访时难掩喜悦，滔滔不绝。

她说：“去年我们一起参加东运会，今年又一次献出亚运会首秀，感觉很不真实。我为我们感到高兴。

“我们的跑步之路一直是一起走过来的，很开心她这次能和我一起参赛，还参加同个项目。”

刘穗宣补充道：“这段旅程，我们一起走过快十年了。我觉得我们之间的关系非常特别，因为彼此一起经历了很多事情。能有这么具有默契的同伴一起比赛，真的很难得。

“根据大家的报名成绩来看，我们知道整场比赛可能就只有我们两个人一起跑。所以在这样的情况下，我们都尽力互相配合。我也非常开心瑛粧能刷新自己的全国纪录。”

28岁的李瑛粧是我国七项女子长跑全国纪录保持者。