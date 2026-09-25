新加坡女子重剑队星期五（9月25日）在爱知—名古屋亚运会晋级半决赛，凭借许渼荟最后一回合在团队落后八分下反败为胜，确定为击剑队和新加坡代表团再添一枚奖牌。这也是女子重剑队在亚运会史上的首枚团体赛奖牌。

我国重剑女将可丽雅早前在个人赛赢得历史性银牌，加上队友许渼荟也闯入八强，让团队在团体赛拿到一号种子，16强轮空，只要在八强战胜九号种子乌兹别克斯坦，就能锁定奖牌。

上述两人和陈逸恩联手上阵，霏尔扎则是替补。可丽雅虽然以5比1取得良好开局，但下来的五个回合，乌兹别克斯坦的三位选手表现都比我国出色，把比分改写为26比15，建立了11分的巨大优势。

看似面对绝境，但我国依靠陈逸恩在第七回合追了三分，许渼荟最后一回合更是打了一个对手12比4，抹平八分劣势，最后双方在常规时间41比41战平。

许渼荟（左）在决胜一分一剑致胜，为新加坡拿下最后胜利。（新加坡全国奥理会提供）

在决胜一剑，许渼荟一击致胜，帮助我国惊险地以42比41晋级四强。

许渼荟（左二）在赛后激动地和母亲、前击剑总会会长萧慧莉拥抱。左为新加坡代表团团长吴启元，右后方为现任击剑总会会长陈建元。（新加坡全国奥理会提供）

新加坡将在半决赛对阵由个人赛金牌宋世罗坐镇的四号种子韩国，争取闯入决赛。

另外，由晨阳、陈元康、罗凯鸿和替补丘仰恩组成的我国男子花剑队作为第五种子，在上午的16强以45比19轻取阿曼后，在八强27比45输给四号种子中国，无缘奖牌。