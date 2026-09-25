（巴黎法新电）克洛普（Klopp）执教德国队首秀未能取得胜利。荷兰前锋哈克波（Gakpo）补时阶段攻入扳平球，帮助荷兰在新加坡时间星期五（9月25日）的欧洲国家联赛小组赛以1比1逼平德国；卫冕冠军葡萄牙则以1比0击败威尔士。

作为英超利物浦（Liverpool）和德甲多特蒙德（Dortmund）旧帅，克洛普接替纳格尔斯曼（Nagelsmann）出任德国队新帅。德国队连续第三届世界杯早早出局后，克洛普曾承诺要让球队重焕生机。

克洛普在阿姆斯特丹重新回到教练席，这是他2024年离开利物浦后首次执教比赛。德国面对的是由前巴塞罗那（Barcelona）及西班牙球星哈维（Xavi）率领的荷兰队，后者接替科曼（Koeman）出任荷兰主帅。

赛前折将 打乱德军部署

德国队开局便遭遇打击，穆西亚拉（Musiala）在热身时受伤，无法出场，哈弗茨（Havertz）随后也因伤被换下。不过，克洛普一度距离执教德国队取得首胜仅一步之遥，因为恩梅夏（Nmecha）在第32分钟为德国取得领先。

在荷兰球员受伤倒地的情况下，德国队依然组织进攻，并由恩梅夏（黑衣）攻入首球，这引发了荷兰队员的强烈不满。（路透社）

当时，荷兰前锋布罗比（Brobbey）倒地受伤后，比赛仍在进行，荷兰球员便与裁判及德国球员发生激烈争执。恩梅夏随后近距离抢到一记解围不远的球，将球攻入网内。

不过，哈克波在补时阶段接到名宿之子范博梅尔（Ruben van Bommel）的传中，以一记精彩凌空抽射破门，帮助荷兰扳平比分，也让克洛普和德国队无缘胜利。

赛后，克洛普在受访时说：“有很多事情都做得很好。我们开局非常出色，随后有10分钟遇到了真正的困难……很多球员的个人表现以及球队展现出的激情都让我非常满意。但我们可以踢得更好，这一点毫无疑问。”

克洛普（左）认为，德国队的表现还有提升空间。图为他在赛后与荷兰新帅哈维拥抱致意。（路透社）

帅罗屡失良机 葡萄牙仍小胜威尔士

在另一场比赛，41岁的葡萄牙老将“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）在对阵威尔士的比赛中错失数次机会，包括有一记进球因越位被吹无效，但葡萄牙还是凭借菲利克斯（Felix）在第22分钟的进球，在里斯本以1比0击退威尔士。

41岁帅罗在国家队的状态有所下滑，外界有不少人猜测他何时会退出国家队。（法新社）

这也是新任葡萄牙主帅热苏斯（Jesus）执教球队后的首场胜利。赛后，葡萄牙中场费尔南德斯（Fernandes）说：“我们踢了一场非常出色的比赛…… 我们控制了比赛，也创造了很多进球机会，只是没能再取得更多进球。我们想要三分，最终也拿到了三分。”