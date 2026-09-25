（奥斯陆综合电）在新加坡时间星期五（9月25日）进行的欧洲国家联赛小组赛中，挪威凭借当家球星哈兰德（Haaland）的梅开二度，主场以3比2击退丹麦。

凭借鲍勃（Bobb，第14分钟）和哈兰德（第18分钟）的进球，挪威一度以2比0领先丹麦。丹麦随即展开反击，达姆斯高（Damsgaard）第25分钟主罚自由球直接破门，霍伊伦德（Hojlund）又在第60分钟攻入扳平头球。

关键时刻，效力英超曼市（Manchester City）的哈兰德为挪威攻入制胜球。第74分钟，他接应队长厄德高（Odegaard）的回传后劲射破门，在仅第56次代表国家队出场的情况下，攻入个人第64个国际比赛进球。

在完场补时阶段，替补出场的挪威后卫沃尔夫（Wolfe）两黄变一红被罚下，但挪威还是顶住少一人作战的压力，将一球优势保持到终场。

挪威众将在反超比分后显得十分激动，他们下场将在主场迎战葡萄牙。（法新社）

赛后，哈兰德受访时说：“这种感觉很好。能够击败邻国并取得开门红，真的很棒……我们还有很多地方可以做得更好，但即使比赛一度被对手压制，我们还是找到办法重新取得领先。”

挪威在今夏的世界杯闯入八强，创造队史最佳战绩。接下来，他们的下一场欧国联比赛将继续在首都奥斯陆作战，在下星期一（28日）迎战葡萄牙。

扳平功臣拿角旗“开枪”被罚下 以色列不敌奥地利

另一场比赛，以色列前锋法尔希（Farchi）在对阵奥地利的比赛中攻入扳平球后，在庆祝时拿起角旗杆模仿开枪动作，最终两黄变一红被罚下。以色列最终以1比3败北。

比赛在奥地利林茨进行。奥地利在上半场凭借施密德（Schmid）的罚球先拔头筹，而法尔希在第55分钟头球破门，帮助以色列扳平比分。

进球后，或许是因为太过激动，20岁的法尔希跑向角旗，拿起角旗杆并做出模拟开枪的庆祝动作。

以色列前锋法尔希乐极生悲，拿角旗杆当“枪”做出庆祝动作，最终再吃一张黄卡被罚下。（法新社）

在四分钟之前，裁判才向法尔希出示黄卡，随后因他这番庆祝动作再出示一张黄卡将他罚下，以色列也因此只剩10人应战。

奥地利在第90分钟重新取得领先，姆温尼（Mwene）破门后，卡拉伊茨（Kalajdzic）在补时阶段近距离射门得分，为奥地利锁定3比1胜局。

此外，塞尔维亚以1比2不敌希腊，科索沃则以1比0小胜爱尔兰；安道尔以1比2输给马耳他，立陶宛则以2比0击败列支敦士登。