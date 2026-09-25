爱知—名古屋亚运会游泳项目星期五（9月25日）在东京水上运动中心迎来收官日，新加坡队在上午的预赛中表现不俗，长距离自由泳健将颜欣慧将力争个人第三枚奖牌。

女子800米自由泳慢组决赛在早上进行，颜欣慧参加的是快组决赛，这场比赛会在星期五晚上进行。上午参赛的是新加坡代表团年级最小的沈恩熙，她这个月才满15岁。

沈恩熙在800米自由泳慢组决赛以9分13秒62结束比赛，具体排名要等快组决赛结束后才能确定。

首次亚运之旅已结束，沈恩熙接受《联合早报》采访时说：“我觉得我的表现其实还可以更好，还有一些地方需要改进。不过，我从这次经历中学到很多。

“能够观察队里的前辈，看看他们是怎么比赛，同时也能看到很多在新加坡看不到的高水平较量，这对我来说是一种动力和鼓励，也让我有一个努力的目标，希望自己长大后也能成为像他们一样的运动员。”

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沈恩熙在比赛首日也参加了女子1500米自由泳，她以17分21秒51在10名选手中排名第七。

我国在女子50米蝶泳、男子200米仰泳和女子4X100米混合泳接力都有选手闯入决赛。

杨卓思在女子50米蝶泳预赛交出26秒44，在27名泳手中排名第六，取得晋级资格，队友杨宇欣以27秒66排名第16，无缘决赛。

男子200米仰泳中，陈国雄以2分01秒71在21名泳手中取得第七名，获得决赛资格，队友郑诠龙以2分05秒63排名第16。

16岁小将：墙壁快被我们拍出洞

女子4X100米混合泳接力预赛中，新加坡派出四位小将出战，杨舒宁、陈俐、杨宇欣和林以妍这四名泳手加起来平均年龄甚至不到16岁，她们以4分11秒98排名全场第七取得决赛资格，也打破新加坡17岁以下全国纪录。

林以妍连续六天参加预赛，在这六个项目都闯入决赛，她直言赛前没想过能取得这个成就。

她说：“总体来说，我对这次比赛真的非常满意。来到这届亚运会之前，我真的没想过我能够晋级任何一个项目的决赛。没想到来到这里后，我参加的每一个项目都游进决赛，这简直就是梦想成真。我真的从来没有想过我能够做到这一点。”

林以妍还分享一个有趣的故事，她和杨宇欣所住的酒店房间贴着一张照片，上面写着：如果你相信，就去拍一下。

她说：“我和杨宇欣每天都会拍那面墙，拍到现在墙上几乎都快被我们拍出一个洞了。”

对于自己在这届亚运会的最大收获，她说是“相信这个过程，一场一场地去游，相信自己”。

男子50米蛙泳、男子200米蝶泳和男子400米自由泳无人晋级决赛。陈俊豪和李贤乐在50米蛙泳分别交出28秒17（第15）和28秒52（第22）；叶彦希和阿尔迪在200米蝶泳分别游出2分02秒03（第11）和2分03秒40（第15）。

400米自由泳方面，冯俊熹和梁伟圣分别以3分55秒96和4分01秒48排在第11和第21位。

前几日已获得六枚金牌的中国泳手张展硕在这个项目以3分51秒10在排名预赛第四，如果他能在星期五晚上的决赛站上最高领奖台，他将收获个人本届亚运会第七枚金牌，并追平朝鲜射击名将许吉山在1982年新德里亚运会上创造的成绩，并列成为单届亚运会获得最多金牌的运动员。