日本绝对是个美食天堂，这一点应该毫无争议，各种餐馆和小吃可以说是无处不在。然而在采访大型运动会时，你却未必有时间好好坐下来吃饭。

在 爱知—名古屋亚运会 开始前后的几天，我们确实吃得不错。但在过去几天，因为得赶去不同的赛场，还要处理一些较晚结束的比赛，我不是吃饭不定时，就是随意果腹。不过，日本最让人欣慰的地方之一，就是24小时便利店无所不在，食物的选择还真不少。

从我们酒店步行约两分钟便是一家全家（FamilyMart）便利店，它可说是我在这段期间最好的朋友。我们几乎天天见面，只是相见的时间可能有所不同。我喜欢它各式各样小份的主食和配菜，随意搭配后，又是丰盛的一餐。它们家的炸鸡也很好吃。

幸运的我们，所住的酒店楼下就是一家24小时营业的一兰拉面（Ichiran Ramen）。星期四（9月24日）采访完珊蒂的女子100米短跑预赛和长跑女将李瑛粧和刘穗宣的1万米项目，回到酒店后已近乎午夜。待开完会再处理完多一则新闻后，已是午夜12时30分。

即使午餐已尽量吃到撑，但从晚上9时许开始，肚子已不听使唤地一直咕噜咕噜叫。虽然媒体室里有一些小饼干，但为了尽快完成工作，赶搭最后几趟末班列车回酒店，我们都尽量忍耐，一切等回到酒店再说。

本以为我这一晚将与“好朋友”便利店第二次见面，但走到酒店门口时，同事突然跑到一兰拉面的门口前大喊：“没有排队！”这句话让已经很久没有这么晚吃一大碗面的我，顿时也心痒痒。

我心想：“好吧！就这么一次！”于是就一个人跑到楼下大快朵颐。

但可能因为已经不习惯太晚吃太多的缘故，我其实吃到一半就已经感觉饱了，但在饿了一天后，一碗热腾腾的拉面被端上来，出现在眼前的时候，还是会不自觉地感动起来。吃下去的第一口，整颗心也是暖暖的。