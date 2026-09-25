（洛杉矶法新电）美国职业篮球联赛（NBA）历史上的首位最有价值球员（MVP），以及首名职业生涯总得分突破2万分大关的名宿鲍勃·佩蒂特（Bob Pettit）于星期三（9月23日）逝世，享年93岁。

作为11次入选全明星赛的超级巨星，佩蒂特在退役时曾是NBA历史上的总得分王。他在1958年总决赛第六场决胜局中砍下50分，率领圣路易斯老鹰（St. Louis Hawks）击败波士顿凯尔特人（Boston Celtics）夺得NBA总冠军。如今迁至亚特兰大的鹰队，自此之后再未能斩获任何总冠军。

佩蒂特分别于1956年和1959年两度荣膺NBA常规赛MVP。他在1971年入选篮球名人堂。名人堂在佩蒂特逝世后发出的声明中，盛赞这位身高2米06的巨星为“赛场上的真正巨人”，以及“一名灵动、技术全面并彻底革新大前锋位置的大个子球员”。

NBA在官方声明中说：“作为联盟历史上的首名MVP、首名砍下2万分先生，以及首名四度荣膺全明星赛MVP的球星，他大大拉高卓越的标杆。”

佩蒂特的母校路易斯安那州立大学于星期四（24日），宣布佩蒂特一天前逝世的消息。这所大学在声明中说：“佩蒂特定义了现代NBA大前锋应有的形态，并树立了在职业篮球界难以复制的标杆。”

声明同时提到，由于佩蒂特职业生涯活跃于电视转播尚不普及，且体育赛事影片保存机制粗糙的年代，他的辉煌成就如今在年轻一代球迷中不为人所熟知，但“他无解的巧劲与爆发力的结合，使他在场上势不可挡”。