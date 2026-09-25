中国队在星期五（9月25日）的爱知—名古屋亚运会皮艇、划艇项目发挥出色，在参加的三个项目中全部夺冠，在中秋节当天摘得“金喜”。

在女子500米四人皮艇决赛中，由俞诗梦、殷梦蝶、王楠和沈思宇组成的中国队，从出发阶段便占据领先，最终以1分33秒784率先冲线。

此外，中国还在男子500米单人划艇项目和女子500米双人划艇进账金牌，分别由季博文和孙梦雅／马亚男夺得冠军。

我国选手当日也出战皮艇项目。黄伟成／吕俊辉在皮艇静水男子500米双人半决赛发挥出色，以1分38秒409的成绩，排在第二位闯入决赛。按照竞赛规则，在预赛成绩出色的组合直接晋级决赛，其余队伍须在半决赛竞争决赛名额。

最终，黄伟成／吕俊辉在决赛中划出1分37秒514的成绩，排在九支队伍中的第六位，无缘奖牌。我国女队也参加了女子500米四人皮艇决赛，最终在八支队伍中排在第七位。

新加坡双人皮艇组合黄伟成（左）／吕俊辉在九支决赛队伍中排名第六位，无缘奖牌。（新加坡高水平体育管理机构提供）

此外，我国首名亚运冲浪国手卡米耶·玛丽·斯帕卡罗泰拉（Camille Marie Spaccarotella）在女子短板冲浪项目的第八组预赛获得第三名，将在星期六（26日）的第二轮比赛继续角逐复赛名额。