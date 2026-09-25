（布宜诺斯艾利斯路透电）阿根廷国家足球队主帅斯卡洛尼（Scaloni）说，他在梅西（Messi）宣布退役后“全力推动”后者重返国家队参加告别战，因为他不确定未来是否还有机会亲自为梅西策划这场球赛。

在阿根廷于世界杯决赛中0比1不敌西班牙无缘蝉联冠军一个多月后，梅西在8月正式宣布退出国家队。然而，这名巴塞罗那（Barcelona）和巴黎圣日耳曼（Paris St Germain）前巨星在数周后接到斯卡洛尼的征召，确定将于10月6日在布宜诺斯艾利斯纪念碑球场对阵贝宁（Benin）的主场友谊赛中上演国家队谢幕秀。

斯卡洛尼在星期四（9月24日）接受媒体采访时说：“我认为像他这样的球员配得上这一场比赛。就个人而言，我尽了自己的一分力，因为我想亲身参与他的告别战。

“由于我不确定以后还会不会在这个位置上，所以我们全力推进，希望他能参加这场比赛。我们深知他所经历的一切，即便如此，他依然展现出强烈的意愿并付出努力，希望能回来与他的同胞、与如此爱他的人民道别。

“如果我们要做致敬，就必须在此时此刻做。关于他的传奇永不落幕，但如果推迟，那种魔法可能就不再如初了。”

现年48岁的斯卡洛尼曾率领阿根廷问鼎2022年世界杯冠军及两座美洲杯冠军，他与阿根廷足总的执教合同将于今年12月到期。

当被问及未来续约的最新进展时，斯卡洛尼透露，他将在未来几天与阿根廷足总主席塔皮亚（Tapia）会面。“这是一次梦想成真，但这并不意味着我要永远眷恋于这份工作。

“我们需要与主席讨论某些特定条件，看看双方能否达成一致。”