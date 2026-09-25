经历了不可思议的八强逆转后，新加坡女子重剑队星期五（9月25日）在爱知—名古屋亚运会团体半决赛不敌韩国，拿下铜牌，也是我国在亚运会女团重剑的首枚奖牌。

韩国的宋世罗、林泰熙、李惠仁和替补杨承惠今年在亚洲锦标赛夺得女子重剑团体冠军，她们也是世锦赛铜牌得主，且宋世罗刚在亚运会个人赛决赛打败我国的可丽雅摘金。

由可丽雅、陈逸恩、许渼荟和替补霏尔扎组成的我国重剑队则不断创造历史。可丽雅去年亚锦赛摘铜，今年亚运会摘银。团队也在今年亚锦赛首次夺铜，星期五早上则依靠许渼荟上演大逆转锁定奖牌，同样来势汹汹。

双方在比赛中都小心翼翼，互相试探，不过韩国的实力终究属于世界级，在开场就以10比5领先，并保持至25比20。下来宋世罗再次和可丽雅交锋，不过宋世罗再以5比3拿下这一回合，为韩国扩大到30比23。

韩国下来取得35比26的九分优势，下一回合上阵的我国选手可丽雅虽然打出7比5，不过许渼荟最后一回合对上宋世罗时，无法像八强一样再上演奇迹，我国最后35比45落败。

这是新加坡击剑队本届亚运会第三枚奖牌，除了可丽雅的银牌、黄颉歆也拿下女子个人花剑铜牌。这三枚奖牌都是我国首次在亚运赛场得到。在这之前，新加坡之前在亚运会历史上拿过两枚奖牌，分别是2014年林伟文在仁川夺得的男子个人重剑铜牌，以及2018年花剑女队在雅加达拿下的铜牌。

截至目前，新加坡代表团在本届赛事一共拿下一金三银三铜。