（名古屋综合电）朝鲜举重队在星期五（9月25日）继续彰显统治力，女将吴光玉在57公斤级别刷新世界纪录夺金，为朝鲜代表团贡献爱知—名古屋亚运会上的第四金。

赛中吴光玉凭借着抓取104公斤、挺举134公斤、总成绩238公斤，三项全部刷新世界纪录的同时收下金牌。泰国的苏拉特瓦迪·尤德桑（Suratwadee Yodsarn）落后19公斤收下银牌，中华台北选手陈冠伶拿到铜牌。

国际举重联合会在今年8月设立并调整包括女子57公斤级别在内的不少新级别，因此这一级别的世界纪录是由国际举联设立的世界纪录标准，分别是102公斤抓举、131公斤挺举和231公斤的总成绩。

女子57公斤目前也是本届亚运举重项目中决出的第五枚金牌，而朝鲜除了在男子60公斤上不敌中国选手杨洋收下银牌之外，已经包揽其余四项的金牌。朝鲜举重队也为朝鲜代表团贡献了目前的全部金牌。

五天四金 中国射击好手盛李豪收官

同日，已经成为本届亚运“三金王”的中国射击好手盛李豪升级成“四冠王”，他联手张常鸿、刘宇坤以1766环的成绩强势夺得男子50米步枪三姿团体赛的冠军，以五天内狂揽四金的表现为这次亚运之旅收官。

中国队领先获得亚军的印度队四环，韩国队以1751环获得铜牌。稍后，闯入50米步枪三姿个人赛的刘宇坤和张常鸿还助中国队包揽金银牌。

21岁的盛李豪先前上演两天三金的壮举。他先是在星期一（21日）于10米气步枪男子团体决赛中助中国队打破世界纪录并夺金，同日稍晚则在10米气步枪个人决赛中以254.2环成功卫冕，并刷新亚洲纪录和赛会纪录。一日之后，盛李豪搭档王子菲组成的中国队不仅再夺金，还两次打破世界纪录。