新加坡乒乓球好手郭勇星期五（9月25日）在爱知—名古屋亚运会一日三战，全部胜出，其中他和搭档冯耀恩在男双比赛力克乌兹别克斯坦和熟悉的马来西亚老对手，闯入八强挑战日本强档。女双小将黎明映／舒麟茜同样晋级八强对垒香港劲敌。

郭勇先是在早上的男双和冯耀恩11比6、11比3、11比6轻取乌兹别克斯坦组合迪尔索多夫（Dilshodov）和伊斯甘达洛夫（Iskandarov）。接着两人下午出战男单32强，郭勇4比0（11比3、11比3、11比4、11比7）横扫卡塔尔的阿都胡先（Abdulhussein），16强硬碰刚帮助日本夺下60年来首座男团冠军的松岛辉空。

不过，冯耀恩0比4输给伊朗好手诺沙迪·阿拉米扬（Noshad Alamiyan），比分是6比11、11比13、4比11、8比11。

郭勇和冯耀恩下来在男双16强再碰马来西亚的钟子毅／黄祺燊。我国组合已经连续两届东运会在决赛打败马国夺金，这次两人依旧占尽上风，以11比3、11比9、11比7完胜，将在八强对垒同样是新科男团冠军成员的日本组合张本智和／篠塚大登，面临考验。

另一对男双选手周哲宇／蔡邵恒上午以15比13和两个11比3轻取巴林的阿拉里（Alaali）和马福德赫（Mahfoodh），不过他们在16强5比11、11比13、7比11输给韩国强档林钟勋／吴晙诚，就此止步。

舒麟茜女双女单也过关

女队方面，舒麟茜也双线挺进，她先在女单32强11比9、11比4、13比11、11比7横扫澳门的梁安娜，将在16强和韩国好手金琴英交锋。她过后也和黎明映以11比8、11比3、11比8拿下印度尼西亚的欣蒂·普特丽（Cindy Putri）／希特拉·拉斯米（Citra Rasmi），八强对手则是世界第三的香港组合杜凯琹／吴咏琳。

舒麟茜（右）和黎明映轻取印度尼西亚对手，在女双八强将硬碰香港强敌。（新加坡高水平体育管理机构提供）

我国另一对女双陈昭沄／黎嬣萱则在11比8拿下首局的情况下，被韩国强敌朱芊曦／申裕斌连扳三局，3比11、5比11、6比11落败。

此前在女团比赛后期因状态欠佳被冷藏的我国头号女单曾尖，则压倒性地以11比2、11比1、11比2、11比2横扫叙利亚选手拉舍尔·阿布德（Rashel Abboud），将在16强对上朱芊曦。